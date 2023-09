¿Padre del año? Hombre embarra de pastel a su hija de una patada

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres hacen todo lo posible para celebrar el onomástico de sus hijos y que ese día sea el mejor de toda su vida al lado de sus amigos y familiares. Sin embargo, esta vez, el video compartido en X (antes Twitter), causó polémica al ver cómo un hombre lanzó una patada a su hija y terminó embarrándola con su propio pastel.

Padre patea la nuca de su hija

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que un padre de familia se encontraba emocionado de poder celebrar un año más de su "princesa", quien no esperaba la insólita acción de su progenitor delante de todos sus amigos.

El hombre espera que nadie esté cerca de su hija, quien sostiene su cabello, para que puedan realizar la típica y popular "mordidita" del pastel, pero fuera de lo común, luego de cantar la tradicional "Mañanitas".

Su madre la ayudó

En la escena se ve cómo el padre toma gran impulso y da una patada en la cabeza de la pequeña niña, causando la sorpresa de todos sus invitados, al ver que su rostro terminó completamente embarrado con el pastel.

La madre de la niña tuvo que intervenir para limpiar su rostro y darle un fuerte abrazo para tratar de aliviar el golpe y que no se sienta intimidada ante las miradas de sus demás familiares. Esta acción fue aplaudida por muchos internautas, al ver que la señora no dudó en salir al "auxilio" de su pequeña.

Usuarios reaccionan en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la acción del padre por no tomar con mayor madurez la celebración de su hija y no medir su fuerza.

"No me da ninguna risa. Hay que ser muy bruto para darle con el pie en la nuca a su propia hija", "honestamente detesto estos comportamientos cavernícolas", "yo no estoy de acuerdo en ningún acto de violencia", "no entiendo el chiste, no lo conozco y lo detesto", "más pendej* no puede ser", "arruinó la celebración de la niña", "un cumpleaños que esa niña jamás olvidará", "fácilmente puedo ser yo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre lanzó una patada a la cabeza de su propia hija y terminó embarrándola con su pastel de cumpleaños.