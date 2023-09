Padre arma un escándalo al saber que su hija faltaba a clases: "No te preocupas por nosotros"

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos sorprendentes donde los padres de familia son los protagonistas, como en el video compartido en la plataforma de TikTok, donde se ve a un hombre armar un escándalo en el aula de su hija al enterarse de que ella siempre estuvo mintiéndole y no asistía a clases.

No llegó a casa

En el material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, donde se ve cómo un padre ingresa a un aula, sin importarle que esté lleno de alumnos, ya que solo buscaba confrontar a su hija y preguntarle las razones de por qué estuvo mintiéndole a él y a su madre diciendo que sí iba a clases todos los días en la universidad.

"Oye te pasaste. ¿Dónde diablos paras? Con tu madre te hemos estado buscando. ¿Cómo que te ibas a hacer un trabajo? Incluso tu mentor me ha dicho que no vienes a clases", se escucha decir al padre enfurecido en el clip, logrando alcanzar alrededor de miles de interacciones, así como 900 mil reproducciones y 15 mil 'me gustas', en la famosa plataforma china.

Indignado por la actitud de su hija

El padre se encontraba ofuscado al ver que su hija no llegó a casa e incluso no se comunicó por celular para avisar que no llegaría a tiempo y que se encontraba bien. En su intento de averiguar su paradero, no dudó en ir a la universidad y consultar con sus amigos y docentes sobre ella, logrando descubrir que ella paraba faltando a sus clases y salía con mentiras.

"Eres una sinvergüenza, caradura. Trece meses y recién vas en el primer semestre. (...) Claro, de seguro estás con esa tontería (en referencia a su celular). Seguramente con tu enamorado paras. Eres una sinvergüenza. Que se enteren todos tus compañeros", exclamó el señor indignado por ver que su hija no aprovechaba la oportunidad que le daban de pagar sus estudios.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron molestos por la actitud de la joven, quien al ver a su padre y escuchar reclamarle por faltar a clases, no dudó en responderle de la peor manera.

"Mi padre me dijo: 'la oportunidad de estudiar es solo una vez, si no la aprovechas y te ríes de nosotros, más adelante no quiero lamentos'", "yo le contestaba así a mi papá y me reiniciaba el Windows, ja, ja, ja", "lo peor es que le contesta a su papá", "debería aprovechar en estudiar", "cuántos jóvenes deben trabajar para pagar sus estudios, y ella tiene todo en bandeja de plata", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un padre de familia no dudó en reclamarle a su hija por faltar a clases en la universidad y estar mintiéndole a él y a su madre.