Padre e hijas se reencuentran después de 21 años separados y conmueven las redes sociales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores donde los padres demuestran el gran cariño que tienen hacia sus hijos y que están dispuestos a todos con tal de verlos felices, es así como el video compartido por la cuenta de @yuyoawad, en TikTok, muestra el conmovedor reencuentro entre padre e hijas.

Reencuentro de padre e hijas

En el material audiovisual, de un minuto y 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Yuyo Awad decidió compartir con sus seguidores el reencuentro con su padre en Líbano, quien estuvo ausente en sus vidas por décadas.

"21 años sin ver a mi papá. Él vive en Líbano y se fue cuando yo tenía 4 años por causas de fuerza mayor y nunca había podido verlo, entonces mi hermana y yo decidimos emprender un viaje a Líbano, estamos en el aeropuerto, en 2 horas pasa mi papá por nosotras", se escucha decir a la joven en el clip, que ha causado miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones en la plataforma china.

Conmovedora escena

Si bien por años se hablaron únicamente un par de veces, con el tiempo esto cambió y la relación a distancia creció más a tal punto que tanto ella como su hermana, tuvieron los ánimos de verlo. A través de un segundo video, se ve cómo Yuyo y su hermana llegan al aeropuerto y al ver a su padre no evitan derramar algunas lágrimas de la emoción.

Todo el trayecto en auto que tomaron para llegar a casa de su papá, él no dejó de tomar su mano y darle pequeños besos a sus "pequeñas".

"Poder alcanzar a mi papá despues de 21 años fue algo que le habia pedido a tanto a Dios, y ese momento llegó. Te amo papá, solo yo sé porque estuvimos separados tanto tiempo", expresó en su cuenta de TikTok.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y en señalar que siempre se debe mantener comunicación con sus seres queridos y más con los padres, quienes hacen muchos sacrificios por la felicidad de sus hijos.

"21 años sin verlas y dos horas de esperarlo en el aeropuerto ... Me estruja el corazón, deseo que todo salga como desean", "no me puedo ni imaginar cómo está tu corazón y tu cabeza en esa espera. Ojalá todo vaya bien", "espero pronto poder abrazar a mi padre", "yo también entable una conversación con mi verdadero padre después de 21 años", "lejos de juzgar el porqué se alejó y los años que no se vieron, lo importante es que se ve que ustedes no juzgaron y lo aman", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo dos jóvenes vivieron un emotivo reencuentro con su padre tras 21 años estar separados.