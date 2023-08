Padre se vuelve viral por castigar a su hija al reprobar la escuela: "Quiere ser ama de casa"

05/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes hacen su esfuerzo por obtener buenas calificaciones, pero no siempre salen como lo deseaban, sin embargo, una estudiante causó la indignación de su padre al señalar que prefería ser ama de casa a continuar sus estudios, por lo cual, su padre no dudó en castigarla haciéndole lavar su ropa.

Prefiere ser ama de casa

El video compartido en YouTube, muestra a un padre de familia expresando su molestia por saber que su hija volvió a 'jalar' en la escuela. Decide mantener una conversación seria con su hija identificada como Nicole Yuretsi, de 14 años, pero todo cambia por completo al escuchar de su boca que ella prefería ser ama de casa.

"Me encuentro acá con mi hija. Me acaban de notificar que perdió el año escolar nuevamente", se escucha decir al hombre en el clip. La hija, por su parte, aparentemente, le reveló su deseo de ser ama de casa en lugar de continuar estudiando.

Ante eso, el señor se volvió a indignar y le advirtió que si insistía en no seguir estudiando en verdad la convertiría en una ama de casa, comenzando por lavar la ropa a mano, acercándole un tacho lleno de ropa sucia. Luego, iría a pasar con las demás tareas domésticas todos los días.

Decidió castigarla

El padre explicó más adelante, que su intención no era minimizar a las mujeres que son amas de casa, sino hacer entender a su hija que "muchos lo eran porque la vida no les dio la oportunidad de seguir con sus estudios, ni con el apoyo de sus familias" y no por caprichos.

La menor se veía avergonzada al saber que estaba siendo grabada por su padre, mientras él le increpaba: "No se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, entonces va a ser ama de casa. (...) Le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene y la va a lavar a mano".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aplaudieron la decisión del señor, pero también aparecieron otros usuarios que se mostraron disconformes con su castigo, al señalar que con ello la menor no aprendería nada.

"Y con esto ¿qué quiere conseguir?", "señor padre, lo felicito. Espero que le sirva esa lección a su hija, que cambie para bien. Pienso que hoy los hijos hacen lo que quieren por padres que no corrigen", "esto para mí es enseñar sin gritos ni golpes, pero eso sí exigir", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en YouTube.

De esta manera, el clip causó controversia al saber que un padre decidió obligar a su hija a lavar ropa tras escucharla decir que prefería ser ama de casa en vez de seguir con sus estudios.