Paloma sorprende al pasear en las calles con 'soga' y usuarios reaccionan: "¿Por qué no es libre?"

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado un inédito video de una paloma que fue captada paseando en las calles con una 'soga'. Los cibernautas no dejaron de asombrarse con esta inusual forma de tratar a una especie que es libre por naturaleza.

"Insólito"

El clip viral bajo la descripción: "Hola soy Poyu" le pertenece a la cuenta @heidisisi27 y nos muestra la singular forma de pasear de una paloma por las calles de una ciudad.

Heidi es la dueña de 'Poyuelo' una paloma que adoptó aproximadamente a mediados del mes de septiembre, y desde allí se ha vuelto su compañero inseparable.

Ella provee del cuidado, alimentación y amor de su peculiar mascota quien, en un video, fue visto caminando por las calles sujeta de un arnés. Esta escena causó gran impacto en la mayoría de los cibernautas, que no dudaron en hacerlo saber a través de sus comentarios.

La mujer que se encarga de Poyuelo es una editora de video e ilustradora que ama a estas aves y, por ello, antes de la paloma del viral tuvo otras dos: Toshi y Sombra.

La primera, según manifestó, en otro video ya falleció, pero fue encontrada en un basural a los dieciocho días de haber nacido. Sombra; sin embargo, fue hallada casi al mismo tiempo que Poyuelo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 51 segundos se viralizó rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 6 004 reproducciones, 244 me encantas, decenas de comentarios y guardados.

Los internautas en medio del asombro por ver a esta especie sujeta a un arnés cuando normalmente es libre dieron todo tipo de comentarios: "¿Por qué no lo dejas ser libre?", "¿cómo le pusiste el arnés?", "pero qué lindo mi Poyuelo, lo llevo en el corazón", "hermoso", "¡qué hermoso! aunque mi hijito no sale a pasear", "la paloma debe ser libre, no estar sujeta a nada", "devuélvela a su hábitat natural", "no la ates con nada, por favor", "déjala que camine libremente", "qué pena verla con soga", "no es normal verla atada", "asombroso y extraño", "nunca había visto a una paloma con arnés", "¡qué raro se la ve así!", "una paloma doméstica", "no es para tanto, déjala libre", "que camine libremente", "no la aten".

De esta manera, los cibernautas se quedaron sorprendidos al ver a una paloma paseando por las calles con una 'soga' y no libremente como la mayoría de su especie.