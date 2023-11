Palomas dejan sin pan a vecina por levantarse tarde: "Bandada organizada"

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los casos insólitos son de los más vistos. Esta vez, unas palomas causaron sensación al dejar sin pan a una vecina por levantarse tarde.

"¿Aves al acecho?"

El clip viral titulado: "La vecina se quedó sin pan por dormilona" le pertenece a la cuenta @darcymaiale y muestra, el preciso momento, en que un grupo de plumíferos se encuentra comiendo restos de dicho producto en plena calle.

El desayuno como primer alimento del día, trae a colación el infaltable pan en todas las mesas peruanas. Y por ello, la mayoría de ciudadanos siempre lo considera en sus compras matutinas.

Sin embargo, esta vez, un hecho inédito sucedió en una cuadra, donde al parecer, esta familia no acostumbra a ir a la tienda para adquirir este producto.

Según las imágenes registradas, una bolsa de pan se encuentra en la puerta de una vivienda y sobre él se halla una paloma negra picoteando el único pan que queda en ella.

En un plano más amplio se llega a observar a un numeroso grupo de aves comiendo los demás panes que, minutos antes, habían estado en el empaque dejado en la puerta de metal.

Este hecho llamó poderosamente la atención de los cibernautas por lo que no dejaron de comentar lo visto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 18 segundos se viralizó rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 16.8 mil me encantas, 807 comentarios y 1 168 guardados.

Los cibernautas no dejaron de dar sus apreciaciones sobre la forma 'criolla' de comer de las palomas. Las reacciones fueron diversas: "Acá en mi casa les damos tres veces por semana", "se quedó sin pan, provecho para las palomitas", "la delincuencia está fuerte, eso ya es banda", "una bandada bien organizada", "por eso se deja una bolsa de tela amarrada en la reja y el panadero mete ahí el pan, solucionado", "no entiendo por qué colocan pan en las puertas", "y lo peor de todo que tiene que pagar el pan que no se dejó y que nunca vio ni comió", "se quedó sin desayuno, la segunda parte donde sale la señora", "qué pasa con las autoridades, tomar caso en el asunto, xd", "ahora harán tallarines de pichón", "hasta las palomas sienten la crisis", "brava esa banda".

De esta manera, un grupo de palomas causó revuelo en TikTok al comer el pan dejado en la puerta de una vecina. Los cibernautas no desaprovecharon en bromear con lo acontecido.