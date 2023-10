Pareja causa polémica al revelar que duermen en camas separadas: "¿amigos o novios?"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido en la plataforma asiática de TikTok (@mariasc24), donde una pareja decidió compartir con todos sus seguidores cómo es su convivencia y que decidieron dormir en camas separadas, causando gran controversia y polémica.

Muchas parejas buscan la forma de mantener encendida la "llama del amor", así como mantenerse siempre cerca y compartir juntos gratos momentos, sin embargo, la joven, identificada como María SC, mostró que no todos piensan igual.

¡Tienen espacios separados!

En el material audiovisual, de un minuto y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que María muestra cada detalle del 'nidito de amor' que tiene con su pareja, pero un peculiar detalle llamó la atención de los internautas que no dudaron en darle algunos consejos para no dar por concluida su relación. ¿Por qué?

En la escena se puede ver el cuarto de cada uno. Aunque en ningún momento la chica menciona que duermen separados, muchos usuarios dieron por hecho que esto sucedía y comenzaron a cuestionar el bienestar de su relación, insinuando que podría dar lugar a infidelidades o que incluso ya no se podían considerar pareja.

"Cuando vives con tu pareja, pero cada uno tiene su espacio je, je, je", se lee en la breve descripción, que logró miles de interacciones y alrededor de 7 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china, que logró gran popularidad a nivel internacional.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse preocupados por la pareja. No obstante, hubo quienes defendieron a la mujer y la dinámica que tiene con su novio, indicando que a veces es necesario que cada quien tenga su espacio e intimidad.

Opiniones divididas

"En verdad, normalicen tener su propio espacio aunque vivan juntos", "eso puede ocasionar problemas luego", "¿amigos o novios", "me voy a vivir solo mejor", "eso de dormir en camas separadas no me gusta", "así cada uno mensaje con tranquilidad", "¿segura que son pareja?", "de hecho varios psicólogos han dicho que es muy sano que cada uno tenga su espacio", "es una manera sana de vivir juntos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas al ver cómo una pareja presumía que tenían camas separadas.