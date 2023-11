Pareja de novios llega al altar y fuerte temblor arruina el momento: "Amiga date cuenta"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde una pareja de novios celebraba su boda y cuando estaban a punto de llegar al altar sienten un fuerte temblor que alarmó a todos sus invitados, a la orilla del mar.

Muchas parejas esperan que el día de su matrimonio sea el más memorable y significativo en sus vidas, por lo que hacen todo lo posible que cada detalle sea perfecto. Sin embargo, a veces sus planes no salen como los esperaban.

En el material audiovisual, de un minuto y once segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja identificada como Jack y Kareen, quienes estaban a punto de casarse cuando fueron sorprendidos por el temblor de 6.7 grados en la escala de Richter, ocurrido el 17 de noviembre en Filipinas.

De acuerdo a lo que se puede observar en el clip viralizado, la pareja iba caminando por el altar, mientras todos estaban de pie esperando a la novia. De un momento a otro todo comienza a sacudirse y los arreglos florales terminan por caerse, lo que generó que todos los invitados den gritos de desesperación y buscaran un punto de resguardo.

Aunque hasta el momento se cree que la boda se llevó a cabo de forma normal una vez que ocurrió el terremoto en Filipinas, sin embargo, varias zonas quedaron completamente destrozadas, pues más de 800 edificios se vieron afectados.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que el incidente sería "una clara advertencia" para que no se concretara la boda y la pareja pueda pensar nuevamente si se aman realmente.

"Una boda inolvidable, sin duda", "están cerca del mar y todos tranquilos", "hasta yo lo sentí", "es el destino", "señales divinas", "a no, eso es un presagio. Yo no me caso", "todos querían ver el tsunami en primera fila", "cuando el destino te dice corre", "cuando el destino te dice corre hijo corre, pero no, ahí de necio se queda esperando el tsunami", "es una señal para no casarse cerca del mar", "amiga date cuenta, no es para ti", "claro presagio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.