Pasajeros apoyan a mujer que iba a ser bajada de su vuelo por llevar a perro de apoyo emocional

TikTok se ha vuelto una plataforma donde muchos videos se viralizan y esta vez se mostró un clip donde todos los pasajeros de un avión protestaron contra la aerolínea para que no bajen a una mujer que llevaba a su perro de apoyo emocional.

El video pertenece al tiktoker Carlos Valdez (@pa_servirleausted) y muestra el preciso momento en el que una mujer es obligada a abandonar el avión, debido a que su perrito de raza schnauzer no trae bozal.

Asimismo, destacó que la aerolínea no tiene la información clara en su página web, pues se debe buscar demasiado para encontrar los reglamentos que se deben cumplir para viajar con una mascota.

"Vean como no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora)". agregó.