Pastor ingresa a una jaula con leones para demostrar su fe: "Soy un hombre de Dios"

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos casos insólitos y sorprendentes como el compartido en X, donde un pastor nigeriano dejó en shock a todos al ingresar a una jaula con leonas para demostrar que siempre está protegido por Dios.

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de Nigeria asegura ser un pastor y que estaba dispuesto a recrear una escena bíblica muy recordada por todos que tiene como objetivo demostrar la fe en Dios.

Padre nigeriano acaricia leonas

Aunque el pastor no ha sido identificado todavía, había llevado a sus feligreses hasta el sitio donde demostraría que "nada puede pasarle a un hombre de Dios", y decidió ingresar a una jaula donde tres leonas lo esperaban.

El hombre, que vestía un traje azul, comienza a acariciar a dos de las leonas, como si se trataran de pequeñas gatitas, pero lo que más dejó asombrados y atónitos a sus supuestos feligreses fue que los animales no parecían inquietos ni perturbarse con su presencia.

Buscaba demostrar su fe

Todo deja entrever, que el pastor nigeriano buscaba recrear el pasaje bíblico en que el profeta Daniel fue arrojado a una fosa con leones y salió ileso gracias a una intervención divina y por su fe a Dios.

"Pastor nigeriano recrea una historia bíblica y se mete en una celda con leones", se lee en la breve descripción del clip, que fue compartido por la cuenta de @sepa_mass, logrando obtener miles de interacciones en la famosa plataforma X (antes llamada Twitter).

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron incrédulos con la escena, asegurando de que se tratarían de animales ya domesticados. También, otros usuarios criticaron que el pastor arriesgue su vida de esa manera solo por tratar de demostrar su fe, poniendo en peligro a todos los presentes.

Recibió críticas

"Seguramente ya los habían alimentado, hasta quedar completamente saciados", "no le pasó nada porque son cachorros, mayormente no son agresivos, sino juguetones", "¡qué locura!", "no tentarás al señor, tu Dios... muy inteligente el pastor metiéndose con No, ni que fuera loco para meterse en una jaula con Leones adultos jajajaa", "ridículo fanático", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y opiniones divididas en las redes sociales al ver cómo un pastor nigeriano buscaba demostrar su fe ingresando a una jaula con tres leones.