Pequeña niña causó polémica en una boda al comerse el pastel antes de tiempo

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los pequeños de casa siempre realizan distintas travesuras que para muchos puede ser tomado como una divertida anécdota, pero durante la celebración de una boda causó una gran polémica tras saber que una niña comió un pastel sin previo aviso y lo arruinó antes de ser servido a los invitados.

Niña come pastel de bodas

El video compartido por la cuenta de @don_favs, en Twitter (que después fue borrado), sorprendió a todos al mostrar a una pequeña niña, que luce un vestido rojo, acercarse a una mesa donde se encontraban algunos bocaditos y un gran pastel de bodas, y hacer lo impensado por todos.

La niña, con un tenedor en su mano, se acerca lentamente y no duda en comer hasta abajo del pastel que todavía no estaba listo para ser servido a los invitados.

Causó debate

La pequeña se puso de 'puntitas' para poder agarrar un poco más de la gran torta que simbolizaba la unión de la pareja recién casada. Incluso, después de su pequeña travesura, la menor da algunas vueltas de felicidad causando el asombro de muchos internautas, quienes se preguntaban dónde estaban sus padres para detenerla.

"No me gusta ir donde mi hija no es bienvenida. La hija", se leía en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones en las redes sociales.

Al finalizar el video se puede ver como el pastel quedó con un hueco, mismo que hizo la pequeña al comerse esa parte del pastel de la boda que todavía no estaba listo, pues le faltaba la decoración.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena. Sin embargo, aparecieron otros usuarios que criticaron el comportamiento de la pequeña y a sus padres por no detenerla y corregirla.

"100 pesos a que es la mamá quien graba", "esa niña me representa", "muy mal educada, y de camino a la obesidad", "uno de los motivos por los que en la invitación se especifica: No niños", "la culpa no es de la nena... es de los padres por no cuidar a la bendi y no enseñarle modales", "ajá ahora todos los que nacieron adultos a destruir a la niña", "que le den la vuelta al pastel y listo para las fotos, el pastel es para comerse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó polémica y abrió el debate tras ver cómo una pequeña niña realizó una travesura que terminó arruinando un pastel de bodas.