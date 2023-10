Periodista comete error EN VIVO tras presentar reportaje sobre turrones elaborados en prisión

Un presentador de televisión pasó un bochornoso momento mientras iba a presentar una nota sobre los turrones elaborados en prisión. Y es que el periodista confundió la palabra "canero" con "cacanero", lo cual causó una ola de risas entre los cibernautas.

Como se sabe, en el mes morado es una tradición limeña comer turrón en esta fecha y son muchas las personas que preparan este dulce tradicional, que incluye a los internos del penal Sarita Colonia.

El hombre de prensa es presentador de noticias en TVPerú y se llama Alex Vigo; quien, en su intento de hacer una introducción a una nota del tema social, terminó cometiendo un error.

El video fue publicado en redes sociales y se volvió viral en TikTok, donde ya cuenta con un total de 3500 'me gusta' y más de 600 comentarios. La mayoría de internautas bromearon sobre el 'blooper' que cometió Alex.

"Saludos a la comunidad cabrense del Perú", "Lo sospeche desde un principio", "Mejor hubiera dicho: Turron minero y no se confundía", "Estuvo pensando en Reynoso", "El periodista recordó sus épocas de practicante", "Se me vino la uchulu a la cabeza", "Le hizo propaganda gratis a alianza lima", "Ese periodista recordó sus tiempos cuando no ganaba mucho y tenía que recurcearse", comentaron los usuarios.