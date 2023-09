Perrito callejero juega con piedra pensando que es una pelota: "Son unos ángeles"

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido por la cuenta de @sebastianariel_rhlmg4, en la famosa plataforma de TikTok, donde un perrito se robó las miradas de todos por jugar con una piedra pensando que era una pelota.

Muchas personas cuidan de sus mascotas lo mejor posible hasta el punto de considerarlos parte de sus familias, pero no todos tienen la misma suerte y lamentablemente terminan en las calles abandonadas y bajo la intemperie.

Perrito juega con piedra

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra en el parque y se percata que un perrito callejero, de color negro, se acerca a él y le da una pequeña piedra pensando que era una pelotita con la cual puede jugar.

El joven quedó conmovido por ver la inocencia de este can, quien se divierte con lo más sencillo que encuentre en su camino, como una ramita, un zapato o este caso una piedra, que no duda en lanzar y ver cómo el lomito va a traerla.

"Chimuelo, piedras", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener un millón de reproducciones, 8 mil 633 compartidas y más de 300 mil 'me gusta', en la famosa plataforma china.

A través de este video se ve cómo muchos animalitos que se encuentran abandonados en las calles tratan de ver un poco de luz y felicidad en sus vidas de la forma más sencilla.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto del joven de quedarse un tiempo jugando con el perrito, pero señalaron que podría cambiar de "juguete" porque esa piedra dañaría sus dientes.

Viral en TikTok

Por otro lado, algunos internautas se mostraron preocupados por saber si logró ser adoptado el lomito y así pueda tener una mejor vida.

"Los perritos callejeros son y siempre serán mi debilidad", "dime dónde lo viste, yo si lo quiero adoptar", "me imagino que era perrito de casa y se extravió", "lo que más me da tristeza es que tuvo casa, tuvo con quién jugar y ahora está solo", "yo juego con perritos de la calle, les doy siempre de lo que como, siempre que veo uno lo acaricio", "los perritos son los más inocentes seres, cómo no amarlos", "díganme que no soy la única que lloro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un pequeño perrito callejero jugaba con una piedra como si fuera una pelota.