Perrito conmueve al visitar todos los días la tumba de su dueño: "Ni la muerte los separó"

13/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un pequeño perrito sorprendió a todos al demostrar su lealtad inquebrantable tras ir todos los días hasta la tumba de su dueño, quien falleció en el 2020, en Brasil.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se trataran de un miembro más de sus familias, logrando establecer un fuerte vínculo entre ambos. Además, los perritos son conocidos por ser los "mejores amigos del hombre", ya que siempre están en los buenos y malos momentos sin poner condiciones.

Perrito va a la tumba de su dueño

En el material audiovisual, de un minuto y 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Branco, un perrito 'brasileño' de 15 años, es visto por los vecinos de su localidad corriendo hasta un cementerio y sentarse sobre la tumba de un hombre. ¿Quién es?

Según los testimonios de los vecinos de Santa Clara do Sul, el can va a diario a ver a su dueño, quien falleció hace tres años, y desde que lo enterraron, el animal no ha faltado ni un solo día a la tumba de Ademar Seidel.

Eran los mejores amigos

Clair Seidel, esposa del occiso, relató que Ademar Seidel y el can se volvieron un dúo inseparable luego de que la mascota lo salvara de un ataque de toro.

"Yo estaba dentro de la casa y no pude ayudarlo. Entonces el perrito lo vio, fue allí y golpeó al toro. (...) Todo parece indicar que Branco, de 15 años, espera que un día su dueño venga por él para volver a estar juntos hasta la eternidad", recordó Clair resaltando la gran relación que tenían con el animalito.

Luego de la muerte de Ademar, el pequeño can, cada vez que escuchaba el tractor prendido, corría a verlo y hasta detrás de él pensando que era su dueño. Sin embargo, luego de un tiempo encontró la forma de mantener viva su conexión: yendo al cementerio y mirando la foto de la tumba de su dueño a diario.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y en señalar que los animales son los seres más fieles del mundo.

"Pobre, lo debe extrañar mucho", "Una amistad que dura más allá de la vida", "es un perrito muy lindo", "amor incondicional", "ni la muerte los separó", "son los mejores amigos", "amor fiel", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un perrito de 15 años va todos los días al cementerio para visitar a su dueño, porque lo extraña demasiado.