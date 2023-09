Perrito irrumpe show de baile folclórico y usuarios le aplauden: "Firulais es el coreógrafo"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se encuentran los videos más curiosos y adorables para pasar un buen rato. Ese es el caso de uno que rápidamente se ha viralizado en esta red y en otras más, donde muestra el accionar de un perrito al ver a un grupo de mujeres formando parte de un baile folklórico.

"Firulais, el coreógrafo"

El clip viral de 4 segundos, le pertenece a la cuenta de @reneperalta25 y da cuenta de la entrada triunfal de un perro blanco en medio de la ejecución de un baile folklórico. Las risas no fueron ajenas a este momento.

No cabe duda que la inocencia de las mascotas siempre difunde las mejores anécdotas de la vida. Es así como una tarde, un curioso can al observar a un grupo de jóvenes bailar, no se amilana e irrumpe sin más en la escena.

Los danzantes siguen estrictamente los pasos de la coreografía y "Firulais" hace lo suyo. Mientras las mujeres llevan en alto el canasto de frutas, el perrito ingresa y empieza a dar vueltas sobre su eje (simulando perseguir su cola).

Las parejas de las chicas que esperaban su turno para su ingreso a la demostración artística, se quedaron atónitos viendo el proceder de la mascota y uno que otro por ahí se puso a reír.

Ante el avance de la bailarinas, el can se detuvo por unos segundos y se puso a verlas con paciencia para luego retomar "su show artístico". Pero esta vez, siendo él el centro de atención.

Las personas del lugar no dejaban de sentirse asombradas y algunos se dispusieron a grabar el tan curioso momento.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Como era de esperarse el video tuvo gran aceptación en la plataforma china generando 944.9 mil me encantas, 58.7 mil guardados y 49.9 mil compartidos.

Los comentarios sobre el material audiovisual no tardaron en aparecer. Muchos resaltaron el liderazgo que tuvo la mascota en la danza: "Es el coreógrafo, yo me di cuenta rápido", "el que lleva ese ritmo en la sangre y con alegría es Firulais, quien dirige esa coreografía", "él sabía superbien la coreo", "se robó el show".

Otros mensajes subrayaron la inocencia de las mascotas como la de este perrito: "Son inocencia pura y amor verdadero", "preciosura de ángel", "qué hermoso".

Es así como, la ternura y ocurrencias de los animales no tienen límites, ya que un perrito fue protagonista de un baile folklórico y los usuarios en redes no dudaron en destacar su liderazgo como coreógrafo.