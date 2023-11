Perrito se toma 2 botellas de alcohol y dueña lo encuentra borracho: "Hasta las patitas"

21/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más polémicos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde una joven decidió compartir con sus seguidores el preciso momento en que su perrito se encontraba 'borracho' por haber tomado dos botellas de alcohol.

Las mascotas realizan peculiares travesuras que en muchas ocasiones nos sacan una sonrisa, pero en otras, nos dan un gran susto por las terribles consecuencias que puede conllevar.

Perrito borracho en casa

En el material audiovisual, de solo 38 segundos de duración, se precisa que una joven llegó a su casa emocionada por ver a su querido "amigo de cuatro patas", pero fue grande su sorpresa al descubrirlo sentado en una esquina un poco mareado y al tratar de descubrir la causa vio dos botellas tiradas en el suelo sin una gota de alcohol. ¿Qué pasó?

Segundos después, el can trata de dar algunos pasos y se nota que va de un lado a otro, totalmente borracho, dejando preocupado a más de un internauta que se quedaron con la incertidumbre de saber cómo es que este animalito logró abrir las botellas él solo, ya que según su dueña se quedó solo en casa.

"Soy Jack, este perro de vacaciones szn *** fue llevado al veterinario y tratado. No se produjo ningún maltrato animal", se lee en la breve descripción realizada por la cuenta de @mcgat1, logrando miles de interacciones en la famosa plataforma china.

No sabía qué hacer con el can

La dueña causó mayor preocupación al decir que no sabía qué hacer en ese momento, al ver que el can no podía mantener en pie y sus patitas se resbalaban constantemente, causando el descontento entre los internautas, quienes exigieron que le proporcionara atención médica inmediata, pues era peligroso lo que hizo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó ciento de comentarios de personas que se mostraron indignados por la situación y preocupados por la salud del perrito.

"Llévalo al veterinario lo más pronto posible", "la pregunta es cómo abrió la botella", "me imagino que está bien el perrito, pero yo estaría asustadísima", "¿cómo que no sabes qué hacer? Llevarlo al veterinario", "qué dijo el veterinario, cómo trataron al perro borracho", "el perrito: pa' que me dejan solo si saben como me pongo", "hasta las patitas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, al ver cómo una mujer no supo reaccionar de inmediato al descubrir que su perrito bebió dos botellas de alcohol y estaba totalmente borracho, porque ni siquiera era capaz de mantenerse en pie y las patitas se le resbalaban al no poseer equilibrio ni coordinación.