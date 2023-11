Perrito vestido de policía causa sensación al 'vender' ropa para mascotas: "Mi primera chamba"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La mente emprendedora no tiene límites. Esta se ha viralizado un video donde un perrito es el protagonista al estar vestido como un policía y ofreciendo ropa para mascotas en las calles.

"Un crack en las ventas"

El clip viral con la descripción: "Tqm perrito chambeador" le pertenece a la cuenta @jlca2000_ y nos muestra la peculiar 'forma de ventas' que tiene un can.

Un ciudadano que se dedica a la venta de ropa para mascotas no tuvo mejor idea que llevar a su perrito y hacerle partícipe de su negocio. Como todo un 'modelo de exportación', un pequeño peludito lució un vestuario de policía en las calles de Lima.

Aunque no estaría solo, un muñeco de peluche también se deja ver en la escena que se ha viralizado rápidamente en TikTok.

Las prendas que ofrece el peculiar emprendimiento son variados, según las imágenes, el 'puesto de ventas al paso' ofrece ropa del conocido programa cómico 'El Chapulín Colorado', el anime Naruto y otros diseños más.

Como era de esperarse, esta tierna forma de ver a una mascotita ayudando a su dueño en su trabajo ha llenado de amor en las redes sociales, por lo que ha recibido diversos tipos de opiniones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de 11 segundos se difundió rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 98.1 mil me encantas, 631 comentarios y 4 760 guardados.

Las reacciones a este momento viral no tardaron en aparecer: "Qué bello modelo, cómprenle por favor, dirección", "la perrita se llama Chiquita", "¿por dónde venden?", "ese perrito es un amor, es muy dócil. El otro día lo vi ayudando a vender a su dueña, venden disfraces y ropita para perritos en el Centro de Lima", "yo lo vi por el Mercado Central, perrito chambeador", "si hay de poli, ¿habrá de preso?", "mi mamá quiere ese para mi perrito desde hace años, pero nunca encontramos", "ya conseguí disfraz para mi perro, como tiene que ser", "Firu vas a tener buena venta", "el perrito: que cosa crees, mis croquetas no se pagan solas", "mi técnico", "tenemos que comprar tres trajes", "no solo lo quiero, lo necesito", "¿hacen delivery?", "suerte con las ventas, perrito chambeador".

De esta manera, un perrito vestido de policía causó revuelo en TikTok al vérsele 'vendiendo' ropa para mascotas en las calles de Lima. Grande fue la alegría de los cibernautas que pidieron la dirección para ir a comprar prendas para sus mascotas.