Perro asombra al jugar vóley playa como todo un profesional: "Firulais, el mejor armador"

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos sobre mascotas son de los más buscados en TikTok y, esta vez, un perro asombró a los cibernautas al vérsele jugar vóley playa como si fuera un profesional.

"Bajo sol y arena"

El clip viral le pertenece a la cuenta @francrabanal3 y nos muestra el desempeño en el deporte sobre arena.

Uno de los deportes que se practica en la playa es sin duda el vóley. Y es de valientes, realmente, atreverse a desarrollarlo, ya que demanda un gran desgaste físico por la presión que ejerce la arena sobre las piernas de la persona que lo ejecute.

Esta característica eleva a este juego como uno de los más avezados en desarrollarse y por qué no decirlo el adecuado para mejorar la masa muscular corporal.

Sin embargo, en esta ocasión, un perrito de color negro y blanco causó sensación al vérsele en posición de espera ante el tiro de su oponente. Con el cuerpo pecho a tierra observa detenidamente a un joven de short blanco enviar la pelota por el aire de una patada.

El primero en recepcionar fue su compañero de al lado, quien recibió el impacto con el pecho, a lo que Firulais, muy atento, devolvió con el hocico.

Su compañero envió el pase al campo contrario para que continúe con el juego. Este acto poco usual, se hizo viral en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 15 segundos no tardó en viralizarse en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 1 040 reproducciones, decenas de me encantas y reacciones.

Los cibernautas apoyaron el actuar del can en un deporte de alto desgaste físico, además de su valioso aporte a su compañero de juego: "Firu, valiente", "el más aguerrido", "bajo arena y sol", "me gustaría jugar con Firu", "el mejor partner", "el mejor armador", "coloca y punto", "punto decisivo", " huellas de cuatro patas", "el mejor amigo del hombre", "preciso en la devolución", "con cuidado de no chocar en la net", "cuidadoso con la elevación precisa de la pelota, Firulais el mejor", "cuatro patas en juego de arena", "una verdadera tarde playa con la mascota".

De esta manera, un perro asombró a los cibernautas al vérsele jugando vóley playa al lado de unos jóvenes. Su destreza y determinación sobre la arena fueron muy comentadas en TikTok donde la mascota recibió todo tipo de reacciones.