Perro causó sensación al quedarse dormido sobre el capot de un auto: "Es parte del modelo"

Los videos de mascotas son de los contenidos que más circulan y más visualizaciones tiene en TikTok. Esta vez, un perro se hizo tendencia al ser visto durmiendo plácidamente encima de un capot de un auto.

"Hakuna Matata"

El clip viral bajo la descripción: " ¿Tú lo viste?" le pertenece a la cuenta @martha.kam y nos muestra la peculiar forma de tomar una siesta de una mascota.

Un can llamó la atención de un usuario de la plataforma asiática, al ser visto durmiendo de una manera peculiar. Este reparó que el animalito se encontraba en 'los brazos de Morfeo', posiblemente tomándose una siesta; pero no en cualquier lugar, sino que escogió uno en específico.

El perrito no tuvo mejor idea que pasar esas horas de sueño encima del capot de un vehículo estacionado, presuntamente de alguien que conocía muy bien. Su estilo de descansar fue comparado con el 'Hakuna Matata', la popular frase de la película de Disney 'El Rey León'.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de catorce segundos, se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 13.4 mil reproducciones, 928 me encantas y decenas de reacciones.

Este hecho registrado en una gran avenida de la ciudad capital ha llamado la atención de los internautas quienes no dejaron de comentar esta escena viral. "¿Y el parabrisas? ¿O es parte del modelo?", "así son los nuevos modelos... una mejor ventilación ja,ja".

¿Qué significado especial guarda el Hakuna Matata?

Esa expresión viralizada desde hace muchos años gracias a las sagas de las películas del 'Rey León', fue dicha por Timón y Pumba (un suricata y un jabalí) a Simba el hijo de la máxima autoridad de la Selva con la intención de enfocarse en su presente y dejar atrás los problemas del pasado.

El ícono musical Elton John dio vida a esta pieza que luchó por un reconocimiento en los Premios Óscar del año 1994, que finalmente perdió ante el tema Can You Feel the Love Tonight, otra canción del mismo filme.

Años más tarde, en 1999 se impuso dentro de los 100 temas de la American Film Institute y la cuarta posición de composiciones de Disney.

De esta manera, la popular frase 'Hakuna Matata' de los carismáticos personajes de 'El Rey León': Timón y Pumba fue relacionado por un usuario de TikTok que se quedó impresionado con la forma de dormir de un perro sobre el capot de un auto.