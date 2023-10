Perro dentro de un establo causó sensación al ser confundido con ternero: "El hijo perdido"

26/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se pueden encontrar todo tipo de videos desde los más ocurrentes hasta los más enternecedores. Esta vez, un perro se hizo tendencia al ser confundido con un ternero por unas vacas dentro de un establo.

"Extraña situación"

El clip viral titulado: "Creen que es una vaca bebé" le pertenece a la cuenta @dano2137 y nos muestra a dos animales dentro de un establo haciéndole cariño a un can de similares colores.

El ganado vacuno es la principal fuente de leche para la sociedad. Su crianza se puede dar en establos con buenas condiciones sanitarias, alimento de calidad (hierbas, heno, maíz, soja, sorgo y trigo). O, en su defecto, en el campo por breves periodos de tiempo donde sus cuidadores realizan labores de pastoreo.

Las actividades económicas de la extracción de leche puede ayudar a solventar la canasta básica de muchas familias que se dedican a esta labor; puesto que la creación de quesos, requesón, mantequilla, entre otras bondades son propicias para el intercambio comercial y mejora sus ingresos notablemente.

Esta vez, un perrito se volvió tendencia al vérsele dentro de un establo al lado de dos vacas, quienes no dudaron en prodigarle de cariño a través de 'lamidas' en sus orejitas.

Los cibernautas apuntaron que quizá estos grandes animales lo confundieron con 'el hijo perdido', un ternerito, por la forma de darle amor a este pequeño ser que justamente tenía los colores blanco y negro, característicos de los vacunos.

Lo más llamativo fue, sin duda, la mirada de extrañeza del 'pequeño lomito', la cual, fue muy comentada por los usuarios de la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de trece segundos de duración se hizo viral rápidamente. Hasta el momento cuenta con 52.2 mil me encantas, 297 comentarios y 3 641 guardados.

Las respuestas a este momento viral no dejaron de ser las más ocurrentes por lo que le sucedió al animalito de cuatro patas: "el perrito: me la estoy pasando bien raro", "el perrito: ¿en qué me metí?", "Firulais: 'pero qué pasa aquí'", "sus ojos gritan auxilio".

De esta manera, un hecho inusual se dio en un establo de crianza de vacas, donde el centro de atención fue un perro de colores muy similares a los grandes animales. El gesto del mejor amigo del hombre al ser confundido con un ternero hizo que muchos cibernautas dejaran sus mejores comentarios en la plataforma china.