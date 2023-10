Perro peruano sin pelo causa sensación al vestir como agente del orden: "Respetos, mi oficial"

28/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha vuelto viral un perro peruano sin pelo al vérsele vestido como todo un agente del orden a lo que los usuarios respondieron como 'respetos mi oficial'.

"Respeten el uniforme"

El clip viral le pertenece a la cuenta @nanotg_ y nos muestra la actuación de un perro peruano en medio de un mercado.

No cabe duda que los perritos son considerados los animales más fieles y cuidadores que existen. Su valentía y determinación frente a posibles agresores de su dueño es contundente cuando lo ve en peligro.

Estas características fueron vistas en un pequeño can de origen peruano conocido como el 'perro sin pelo', al cual se le adjudica su convivencia desde épocas antiguas con culturas como la Inca entre otras.

En las imágenes se logra visualizar a un perro de este tipo lucir vestido como policía, quien en un primer momento se encuentra de espaldas.

El joven que graba este episodio le llama diciéndole 'tranquilo mi técnico' e imitando el ladrido de un peludo de cuatro patas. Esto hace que el 'lomito' reaccione y voltee inmediatamente respondiéndole también con un ladrido de esos.

El muchacho junto a su acompañante se ríen ante su respuesta, mientras el perrito continúa haciendo lo mismo imponiendo autoridad.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 10 segundos se difundió rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 243.8 mil me encantas, 3 458 comentarios y 22.6 mil guardados.

Los cibernautas no dejaron de opinar lo sucedido en el corto: "El perro: ayúdame a ayudarte", "mi primera chamba", "cuál mi técnico, soy suboficial, humano", "es el primer policía a quién le creo que es fiel", "con sus grados y todo", "el poli más honesto", cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "respeta el uniforme joven", "el traje ideal para el perro no exist... el traje:", "Perú es Perú y nada más esto se descontroló acá, uno jamás se cansa de reír a pesar de a veces no pasar un gran momento. Las sonrisas son gratis", "el más honesto al servicio de la comunidad", "alerta ante cualquier problema", "se sabe la de chambear".

De esta manera, un perro peruano sin pelo se hizo tendencia en TikTok al vérsele vestido como un agente del orden en medio de un mercado peruano. Sus ladridos enérgicos y determinantes fueron muy comentados por los cibernautas en las redes sociales.