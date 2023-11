Perro sorprende al observar atentamente un partido en su comunidad: "¡Un hincha más!"

La fiebre del fútbol no se detiene. Esta vez, un perro se volvió el centro de atención en TikTok al observar con suma atención un partido entre selecciones de su comunidad. Su actitud fue muy comentada en la plataforma china.

El clip viral titulado: "Lo que ocasiona el fútbol" le pertenece a la cuenta @alex_evaristo66 y nos presenta a un can mirando un encuentro deportivo de la zona donde vive.

Ni los animales se salvan de la magia del 'deporte rey'. Y es que, los animales de cuatro patas, como el perro protagonista de esta historia, se hizo presente en la parte alta del campo donde se desarrollaba un encuentro entre pobladores.

Por las características del lugar, aparentemente es un caserío en la parte centro-oriente de nuestro país. El ambiente es abierto, por lo que la posibilidad de gradas no existe. Pero sí las ganas inconmensurables de alentar.

El can se halla al lado de varias personas; una pareja de novios a su lado derecho, y adolescentes a su izquierda. Su mirada atenta de lo que estaba aconteciendo, llamó la atención de dos personas que se encontraban detrás de él, por lo que no dudaron en grabarlo.

"Si no voy a ver el partido así, mejor me voy no", dijo uno de ellos. Admirando claramente la manera de ver del peludito.