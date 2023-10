¿Perú logrará vencer a Chile? Cuy Renato sorprende a los hinchas con su predicción

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al ver nuevamente al cuy Renato dar su pronóstico sobre el resultado del famoso Clásico del Pacífico, entre Perú y Chile, por las Eliminatorias 2026.

Muchos hinchas apoyarán a la Selección peruana, este 12 de octubre, a la Blanquirroja para conseguir un triunfo que nos permita subir posiciones en la tabla y lograr un cupo a la Copa Mundial. Por ello, esperan ansiosos las predicciones de este animalito, que se han convertido en una especie de "cábala".

¿Quién ganará el partido?

En el material audiovisual, de un minuto y 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el cuy Renato se encuentra en medio de varias cajas, que llevan las insignias de cada selección deportiva.

Luego, en la escena se ve cómo va inspeccionando cuidadosamente todas las cajas dispuestas. Sin embargo, sorprendió a todos al correr rápidamente hacia la caja que tenía la bandera peruana, logrando miles de interacciones de hinchas que esperan que su resultado sea el correcto.

"Perú vs. Chile. Clásico del Pacífico, predicciones Don Abel y el cuy Renato Eliminatorias 2026", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aún confían en el cuy, por lo cual no dudarán en hacer sus apuestas en favor del Perú.

"Que no lo hicieron picante, la otra vez no acertó ni una", "Renato, si no la aciertas te van a hacer cuy chactado", "Renato no me falles porque si no el viernes amaneces broster", "gana Perú", "el cuy lo está pensando, Se lo va a tomar difícil, Perú al poder ganar", "se gana o se come cuy", "Renato te doy 100 soles de alfalfa si me haces ganar mi apuesta total", "ese Renato ya falló contra Paraguay", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

El partido entre Perú y Brasil es de vital importancia para las aspiraciones de ambas selecciones en el camino hacia el Mundial 2026. De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual, fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes de Twitter) al conocer el asombroso pronóstico del famoso cuy Renato ante el próximo partido que enfrentará Perú contra Chile.