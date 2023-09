Peruana se casa con misionero americano en boda al estilo andino y las redes estallan: "Todas podemos"

Una nueva historia de amor ha conmovido a millones de internautas, pues una joven peruana de nombre Lizzy compartió su historia de amor con un misionero americano en redes sociales. Las imágenes de su boda al estilo andino se volvieron virales y muchas personas expresaron su emoción por la unión matrimonial.

El video fue publicado por la propiz Lizzy, quien tiene una cuenta en TikTok dedicada especialmente a contar cómo se desarrolló su historia de amor con Kadin Black (nombre de su ahora esposo); además, el clip fue acompañado por un tierno mensaje escrito por la muchacha.

"Yo solo quiero cuidarte amarte y enamorarte todos los días porque contigo me siento segura y tranquila. Me has dado la paz que hace mucho no sentía y te doy las gracias por estar conmigo, por apoyarme en todo, por escucharme, al final sí encontré todo lo que quería en una persona, te adoro", escribió la joven en la descripción del video.

Tal que no se puede ver en las imágenes que Lizzy publicó, ambos están vestidos de novios con sus trajes adornados con billetes (costumbre tradicional de las bodas en Puno), además, la joven contó que se conocieron durante una misión y desde ese momento empezaron su romance.

A pesar que muchas personas no tenían esperanzas en que su relación a distancia funcione, superaron todos los obstáculos y las pruebas que el destino les puso, para que finalmente puedan concretar su amor con el matrimonio.

El video de volvió viral rápidamente viral en TikTok, pues hasta el momento ya acumula más de 82 mil me gusta, 500 comentarios y casi un millón de reproducciones, además, los internautas no dudaron en comentar lo felices que se ven y celebraron la unión matrimonial de Lizzy y Kadin.

"Diosito, es porque no estoy bautizada verdad", "Yo cuando domine el verbo to be habrá señales", "No sé si tengo que ir a cusco o a Estados Unidos", "No diré nada pero cuando vuelva de oxapampa habrán señales", "La importancia de tener un buen corazón", "Yo creo que estoy mal ubicada geográficamente", "Dios no te olvides de mí yo también soy tu hija", expresaron los internautas.