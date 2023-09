Peruano visita el "hotel más barato" y descubre sorpresas inusuales: "La pared estaba llena de fluidos"

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El popular youtuber iOA, conocido por sus aventuras y experiencias únicas, decidió embarcarse en una nueva aventura al visitar lo que él mismo llamó el "hotel más barato de Perú". Sus seguidores saben que nunca escatima en desafíos, y esta vez no fue la excepción. En su último video, compartió su sorprendente experiencia en el misterioso hotel 'Titos', donde pagó tan solo 20 soles por una noche de alojamiento.

El hotel más barato de Perú

En su revelador video, iOA desveló una serie de aspectos inusuales sobre este alojamiento que dejaron a sus seguidores con la boca abierta.

Una de las primeras sorpresas que iOA encontró al ingresar a su habitación fue que todas las paredes estaban cubiertas de inscripciones con las iniciales o nombres de los anteriores huéspedes, lo que le dio al lugar un aspecto peculiar y una historia que contar.

Pero las sorpresas no terminaron allí. En su revisión del cuarto, iOA señaló que, aunque no había televisor, había un ventilador, lo que podría considerarse un lujo inesperado en un alojamiento con un costo tan bajo.

Además, informó que el cuarto contaba con un baño privado que funcionaba correctamente, lo que era una ventaja significativa.

Falta de higiene

Sin embargo, lo que dejó a iOA completamente sorprendido y descontento fue la falta de higiene en el lugar. El influencer descubrió que el hotel le proporcionó un rollo de papel higiénico usado, lo que generó una clara expresión de disgusto en su rostro.

Su último hallazgo, que definitivamente dejó a sus seguidores conmocionados, fue cuando utilizó una luz ultravioleta para analizar las paredes del cuarto. "Toda la pared estaba llena de fluidos", comentó iOA, lo que añadió un toque desagradable a su experiencia en 'Titos'.

Usuarios reaccionan

El video de iOA se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de 74 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Los comentarios de los espectadores no se hicieron esperar, con reacciones que iban desde la incredulidad hasta la repugnancia. "Mi ex me llevó ahí", "Qué asco", "Ni loca duermo ahí" y "Fue muy asqueroso" son solo algunos ejemplos de las respuestas que inundaron la sección de comentarios.

La aventura de iOA en el hotel 'Titos' demostró una vez más su disposición a explorar lugares únicos y sorprendentes, sin importar el presupuesto. Aunque esta vez se encontró con un alojamiento que desafió todas sus expectativas, no se retracta de su experiencia y la comparte con su audiencia para proporcionar una visión honesta y entretenida de su estancia en el "hotel más barato de Perú".