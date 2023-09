"'Pescados' en el acto": Mujer atrapa a su esposo con la amante en su propia casa

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas atraviesan una crisis en sus relaciones hasta el punto en que uno de ellos "saca los pies del plato" y no logra decir la verdad de sus sentimientos, como el caso compartido por la cuenta de @chaparralgats, en X (antes Twitter), donde una joven encontró a su esposo con la amante en su propia casa y no dudó en perseguirla por la calle.

¡Infraganti! En el material audiovisual, de un minuto y 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, que luce unos pantalones de animal print, trata de enfrentar a la amante de su esposo, quien buscaba huir del "lugar de los hechos" por el balcón de la habitación y cubierta solo con una toalla.

Descubre infidelidad

Mientras tanto, el marido trata de impedir que su esposa la agarre a golpes y "jale del cabello" y no duda en abrazarla fuerte en su intento de retenerla, para así darle tiempo a su amante de poder escapar. Además, él busca convencerla con sus palabras, pero al parecer todo "fue en vano".

La esposa ve que la amante cuelga por el balcón y al lograr liberarse de los brazos de quien alguna vez fue "el amor de su vida" intenta trepar por los exteriores de su hogar, donde compartieron buenos momentos juntos.

Los hechos se pusieron aún más tensos cuando la esposa entró a su casa y aventó toda la ropa de su marido a la calle y los vecinos que presenciaban la escena le gritaban que quemara todo. Sin embargo, todos quedaron boquiabiertos al ver que "la tercera en la discordia" logró escapar de la casa, pero la esposa no dudó en hacer uso de sus habilidades atléticas y salió corriendo a su alcance.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Mientras que otros criticaron la acción del hombre por no saber confrontar a su esposa y decirle lo que en verdad sentía antes de cometer una infidelidad.

"En esos momentos no hay consciencia ni temor, solo ganas de matar", "nadie sabe cómo actuar en ese momento si no lo vives", "no pude evitar recordar a Shakira Gerard y Clara", "¿por qué el que grabó no persiguió a las mujeres para saber cómo había terminado esa historia?", "la amante no tiene la culpa", "nunca he entendido por qué los cornudos y las cornudas, arremeten con quien están sus parejas", "la persigue para que le devuelva la toalla", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al ver cómo una mujer no dudó en salir a la calle a perseguir a la amante de su esposo luego de encontrarlos en pleno acto en su propia casa.