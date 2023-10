¡Polémico! Albañil destrozó la escalera que construyó porque no le pagaron por su trabajo

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso polémico y controversial, donde un hombre dedicado a la construcción decide agarrar a combazos la escalera, que con tanto esfuerzo construyó, ya que la persona que lo contrató no le pagó por su trabajo.

En el material audiovisual, de solo 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un albañil se encuentra parado en los peldaños de una escalera y sostiene una comba, dejando sorprendido a más de uno por la acción que estaba a punto de hacer.

El hombre, que vestía una polera amarilla, decide hacer lo impensado, tras estar furioso y cansado de que los dueños de la vivienda que lo contrató para la construcción de una escalera no le pagaran por su servicio y no apreciaran el tiempo invertido en la renovación de la casa.

Con la comba, el albañil comenzó a destrozar cada peldaño, mientras el dueño grababa la escena pidiendo que se detenga, pero no mostraba ninguna señal de hacerlo.

"Maestro no rompas escalera pues, ya, pues, maestro, yo te voy a pagar, pues, ¿acaso no te voy a pagar?, mañana ya va a girar la plata... ya pues maestro no tumbes la escalera, mañana el dueño ya va a depositar la plata", expresó el propietario. Mientras que el albañil dijo: ""No me han pagado, pues, ¿por qué no me pagan?".