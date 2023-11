Policía causó sensación al alentar a su equipo en el estadio mientras trabajaba: "El más feliz"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En estos momentos, se está desarrollando el segundo partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Matute. Sin embargo, en TikTok se ha viralizado un video del partido anterior a este donde un policía fue visto alentando a su equipo favorito en el estadio Monumental.

"Hincha en todo momento"

El clip viral titulado: "Cuando estás trabajando, pero tu corazón es crema" le pertenece a la cuenta @germainsa y nos presenta la reacción de un agente del orden ante la barra de 'los merengues'.

No cabe duda que ser hincha no es solo cosa de partidos de clasificatorias o finales: serlo es en todo momento. Este sentimiento deportivo fue visto en un miembro de la Unidad de Servicios Especiales (USE), que se encarga de velar por la seguridad y prevención de daños en el orden interno.

Según las imágenes registradas, un joven que se encontraba uniformado y en horario de resguardo de una zona en específica del estadio ubicado en Ate, fue visto saltando y alentando como todo 'un fan' del conjunto crema.

Este hecho se dio mientras la gente se encontraba entonando su popular estribillo: "El que no salta es un c*****".

Cabe destacar que el muchacho no quería hacer esa dinámica solo, por lo que se animó en 'codear' a su compañero de al lado para que lo acompañe también. Sin embargo, este último se resistió y decidió mantener la compostura en medio de su labor.

Cabe recordar, que dicho partido desarrollado el pasado 4 de noviembre quedó en un empate entre ambas selecciones. Mientras que hoy, 8 de noviembre, se viene llevando a cabo el encuentro final que dará como ganador al equipo de la Liga 1.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este material audiovisual de doce segundos se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 35.7 mil me encantas, 384 comentarios y 1 743 guardados.

Las opiniones de los cibernautas a este momento viral fueron diversas, desde las más ocurrentes hasta las más reflexivas: "Dichosos los que van gratis y de pasada les pagan por ir", "y todavía le dice a su compa 'alenta pe' mano': 'estamos de servicio oe'", "el poli: garra haz barra por la U, el otro: no garra yo soy de Alianza", "eso es de sangre por donde sea alentando", "tienes la garra, así se demuestra con actitud".

De esta manera, un policía se hizo tendencia al ser visto alentando a su equipo mientras se encontraba resguardando dentro del estadio Monumental durante el primer partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.