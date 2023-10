"Por culpa de Miyashiro": Fue a jugar 'pichanga', pero su esposa llegó y lo correteó delante de todos

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video donde un hombre sale corriendo de la cancha donde jugaría una pichanga con sus amigos, ya que su esposa no dudó en corretearlo delante de todos, sin importarle el qué dirán de los demás.

Ante el pasado escándalo de Aldo Miyashiro, muchas mujeres quedan con la duda de si en verdad sus parejas van a jugar fútbol como aseguran o todo se trata de una simple 'fachada' para 'sacar los pies del plato'.

Mujer corretea a su esposo

En el material audiovisual, de solo 25 segundos de duración, compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre estaba vestido con el uniforme del "equipo de sus amores": Universitario de Deportes. No podía contener la emoción de divertirse en compañía de sus amigos, pero todo cambió cuando se percató de una presencia detrás de él. ¿De quién se trata?

A poco de ingresar a la cancha para iniciar el juego, el hombre vio que su mujer estaba parada detrás y sin dudarlo ni un segundo empezó a correr como si su vida estuviera en peligro.

La escena muestra a su esposa muy enojada e incluso le dice algunas palabras para que él vuelva a casa y deje de estar en la calle, dejando entrever que no pidió permiso antes de salir.

El señor trató de cansarla todo lo que pudo, tras dar varias vueltas alrededor del lugar, pero sus intentos fueron en vano y terminó haciendo caso a su mujer.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y no dudaron en compararla con el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz.

Viral en TikTok

"Qué mal pensados, quizás lo vino a buscar porque había una emergencia", "así que corre, corre corazón", "menos mal que es de la U", "me hacen eso y no dudo en separarme", "me hacen eso y no dudo en separarme", "todo por culpa del Chino Miyashiro", "se pasan, una ya no puede corregir a su esposo, porque al minuto ya eres viral en TikTok", "lo está obligando a calentar... no piensen mal", "corre compa, no te dejes atrapar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre era correteado por su esposa cuando trataba de jugar una pichanga con sus amigos.