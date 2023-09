"¿Por qué estás tan caro?": Ciudadanos cantan una 'oda al limón' y muestran su pesar por no poder comer ceviche

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok es el rincón donde se pueden encontrar videos hilarantes, sarcásticos o de casos de la vida real que nos hacen reflexionar. Este es el caso de un grupo de ciudadanos que ante el alza del costo del limón decidió entonar una oda al cítrico.

"Oda al limón"

El clip viral titulado: "Limoncito, limón verde por qué estás tan caro", le pertenece a la cuenta @roussmeryfernandez40/ y nos muestra, el preciso momento, de la venta del 'oro verde' en una calle concurrida de la ciudad.

¡Cómo nos hace sufrir el limón! Y aún más a los amantes del ceviche, ensaladas, caldo de gallina, postres, en fin... ¡Quién podría vivir sin este cítrico en estos tiempos!

Si bien es cierto, este insumo es vital para la cocina peruana, sigue generando un dolor de cabeza para las amas de casa, los emprendedores de restaurantes, los empresarios y quienes comercializan este producto, porque no se sabe qué hacer para reemplazar su inconfundible sabor y efecto en las preparaciones.

En ese contexto, el clamor popular no para y un video se ha viralizado raudamente presentando este singular problema de contexto nacional.

Un creativo no dudó en plasmar en su corto una "oda al limón" reclamando la subida de precio y el cómo le afecta tanto que no puede comer su tradicional ceviche peruano.

"Limoncito, limón verde, por qué estás tan caro (x2). Por tu culpa no hay ceviche para mi resaca (x2)", dice el estribillo del clip de veinte segundos.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse este video ganó buena aceptación por los cibernautas ya que, hasta el momento, cuenta con 33.7 mil comentarios, 793 comentarios y 4179 mil guardados.

Las respuestas al viral no dejaron de subrayar la situación que viven muchos peruanos y cómo se sienten tan identificados: "Es la verdad, el limón no está caro, sino muy caro", "se puede vivir un mes sin limón y verán como baja de precio", "asimismo me puse a cantar ayer viendo los precios jaja", "yo que todos los días tomaba mi limonada, pues ahora ya no".

Otros no dejaron de bromear con lo observado: "pero sí tienen para la cerveza", "cevicherías en quiebra", "falto ay,ay,ay", "yo con mi caramelo de limón".

De esta manera, circula en redes un video que ha captado la atención de muchos internautas en la plataforma china, donde se puede observar a un grupos de ciudadanos cantando una "oda al limón".