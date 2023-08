"Por el oro verde": Vendedor de limones sorprende al ser 'custodiado' por curiosos vigilantes

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso en Ica, donde un vendedor de limones sorprendió a todos al contar con dos agentes de seguridad para resguardarlo y protegerlo de algún problema con sus clientes por el incremento del precio de este producto que es muy utilizado en los hogares peruanos.

Con dos guardaespaldas

El video compartido por la cuenta de @maco11rivera, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un ambulante sacó más de una sonrisa a sus clientes en un mercado al aparecer sentado y al lado de él dos hombres que lucían un vestuario militar y portaban algunas armas de juguete en sus manos para protegerlo ante cualquier inconveniente.

Por alza del precio del limón

Como se recuerda, el precio del limón en la actualidad está bordeando los S/14, dejando impactados a todos los peruanos cada vez que van a un centro de abastos para realizar sus compras respectivas, y quienes tratan de buscar una solución o reemplazo de este producto para preparar sus distintos platillos o refrescos.

"Aquí con mi guardaespaldas, ya que el limón está caro. Con el Rambo de Ica", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar miles de interacciones y alrededor de 12 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que ante casos desesperados "medidas desesperadas", para evitar que ocurra algún accidente en el centro de abastos, aunque todo se trataría de una simple broma.

Viral en TikTok

"Faltó el carro de Prosegur", "ni en tiempos de Alan García", "yo tengo medio limón que me llevé del restaurante donde comí un caldo de gallina y dije: 'La pobreza no me va a ganar'", "tengo tres árboles de limo, es hora de comprar un Ferrari", "lo que tiene en las mallas es oro puro", "el limón está tan caro como el oro, ya veo por qué lo cuidan así", "me encanta tu sentido del humor siempre resguardado por los militares, es que los limones están caros, me he reído mucho", "esos comandos protegiendo a su patrón como se debe", "tomando precauciones", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter al ver la peculiar idea de un vendedor de limones de tener sus dos 'agentes de seguridad' para resguardarlo como precaución ante el incremento del precio de este producto.