"¿Prefiere las relaciones abiertas?": Joven causa polémica tras llorar porque no puede ser fiel

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido por la cuenta de @oficialdidir, en la plataforma asiática de TikTok, donde una joven no pudo evitar llorar tras revelar a sus seguidores que no puede ser fiel a sus parejas a pesar de que lo intenta con todo el corazón.

En una relación la confianza es lo más importante y cuando esta se pierde las cosas empiezan a empeorar en la pareja hasta el punto de llevar sus vidas en distintas direcciones.

En el material audiovisual compartido se ve el preciso momento en que una joven identificada como Didi R, decide mostrar una foto suya donde se le ve con los ojos llorosos y acompañada la frase: "Llorar porque nunca he podido ser fiel a pesar de que ame con todo mi corazón", ya que, según su explicación, se encontraba muy frustrada por no lograr amar como se debe.

La joven detalló que no puede serle fiel a sus parejas, a pesar de que siempre ha intentado hacerlo con su mayor esfuerzo, y luego mostró otra imagen donde se le veía contenta explicando que en "una relación abierta", lo cual generó más polémica entre sus seguidores.

El clip logró obtener alrededor de 593 mil reproducciones en la famosa plataforma china, más de 59 mil 'me gusta', además ya recibió casi mil comentarios.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y miles de personas no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso le recomendaron ir a terapia, por lo cual la joven no dudó en salir a responderles con un mensaje contundente, a través de un nuevo clip.

"Jajaja, chale unas terapias", "haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores", "cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida", "pues al menos te diste cuenta que te falta compromiso", "en un mundo donde hay siete mil millones de personas es imposible que solo le guste 'uno a alguien'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.