"Primero muerta que sencilla": Niña sorprende al hacerle 'pedicure' a su gallina

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una pequeña niña causó las sonrisas de todos al verla pintándole las uñas a su querida gallinita, como si estuviera en un salón de belleza.

Muchas personas cuidan a sus mascotas como uno más de sus familias, por lo cual no dudan en garantizar su bienestar e incluso hacer que los más pequeños de casa establezcan un vínculo especial con ellas.

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una niña es vista realizándole una curiosa 'pedicure' a su gallina de color negro. Con un esmalte lila, la menor empieza a sostener las patas del animalito y va pintando cada una de sus uñas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue que la gallinita se encontraba muy tranquila, como si fuera una actividad que realizan a diario en su hogar.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso, aplaudir a la pequeña por amar y respetar a los animales, ya que en el clip se la ve tratando a la gallina con mucho cuidado.

"A la gallinita le gusta por que se deja pintar tranquila", "la niña después: mamá ¿por qué la patita de este caldito tiene las uñas rosas?", "y la gallina se deja", "la gallina: siempre regia, nunca inregia", "adoptada, pero a qué precio", "primero muerta que sencilla, ajajajaja", "getting ready para el clásico AL vs. U", "no soy caldo, pero a qué costo", "lindas las dos", "se nota que ama a los animales", "la gallina tiene que ser aesthetic igual que la dueña", "la mejor modelo", "inocencia pura", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.