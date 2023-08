Profesor protagoniza divertido blooper en plena clase virtual: "Se rompió la silla, jóvenes"

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un inesperado incidente que ha dado la vuelta a las redes sociales, el profesor Jorge Amadeo Medina, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lima, se convirtió en el protagonista de un cómico blooper durante una clase virtual. El video, que ha sido ampliamente compartido en la plataforma TikTok, muestra el momento en que el docente sufre un inesperado percance mientras impartía sus enseñanzas a sus alumnos.

¡Se rompió la silla!

Según el usuario de TikTok que registró el incidente, conocido como Vipú y bajo el nombre de usuario @tuchinito.es, el profesor Medina estaba en plena clase virtual de Economía cuando ocurrió el incidente. En el video, se puede observar cómo el docente, sentado en su silla, cae repentinamente al suelo al romperse el asiento en la que se encontraba.

Ante la sorpresa de los estudiantes y con un gran sentido del humor, el profesor Medina se levanta del suelo y exclama: "Muchachos, me he caído, se rompió la silla jóvenes", desatando risas entre los alumnos. Aunque claramente afectado por el incidente, el docente no pudo contener su propia risa mientras trataba de explicar lo sucedido.

Pocos segundos después del incidente, la esposa del profesor Medina hizo su aparición en la escena, mostrando gran preocupación por lo sucedido. Con incredulidad, ella cuestiona cómo la silla pudo haberse roto, ya que, en sus palabras, "era fuerte". A pesar de la situación, el docente y su amada no pudieron evitar reírse ante la situación inusual.

Reacciones en redes sociales

El video, que ha sido acompañado por la leyenda "Yo también lo amo profe, pero esto es una joyita psdt: el mejor profe de economía aparte de Chipana", rápidamente se volvió viral en TikTok. En poco tiempo, acumuló más de 3 millones de visualizaciones y casi medio millón de "me gusta". Además, la publicación fue inundada con comentarios de usuarios que se identificaron con la situación y expresaron su apoyo y risas.

Entre los comentarios destacan frases como "Se reía para no llorar", "Se burlaba de sí mismo", "Lo siento, me he reído", y "He visto más de 10 veces y me vuelvo a reír". Otros usuarios compartieron su simpatía hacia el profesor y bromearon sobre cómo hubieran reaccionado en una situación similar.

La reacción positiva de los usuarios hacia el profesor Medina demuestra cómo las anécdotas cotidianas pueden unir a las personas y hacer reír a una amplia audiencia en redes sociales.