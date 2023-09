Profesora permite que su alumno asista a clase con su perrito: "Te mereces lo mejor"

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido por la cuenta de @AliBonilla16, donde una profesora no dudó en dejar entrar a su clase a uno de sus alumnos, pero acompañado con su pequeño perrito.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una docente identificada como Ali Bonilla Esteban, en Huánuco, mostró empatía al dejar que uno de sus pequeños estudiantes ingresara a su clase en compañía de su mascota.

Mostró empatía por su alumno

Según la escena, se deja entrever que el menor no tenía con quién dejar a su fiel 'amigo de cuatro patas' y no dudó en llevarlo consigo a estudiar. Asimismo, el animalito se mostró tranquilo y no ocasionó ningún problema en el aula, todo lo contrario, estaba quieto mientras su dueño tomaba apuntes en su cuaderno y repasaba.

"Sé cuánto te estás esforzando en estudiar, sé que tienes dificultades. Sé cuánto dolor estás pasando por ese motivo que solo ambos sabemos. También sé que tienes esas ganas de triunfar y que lo harás posible", se lee en la breve descripción que realizó la docente en el clip, logrando miles de interacciones y alrededor de 234.400 reproducciones en la famosa plataforma asiática de TikTok.

"A luchar mi campeón", agregó Ali Bonilla, al señalar que el menor tendría algunos problemas en casa, pero ello no es impedimento para seguir esforzándose a diario para salir adelante y superarse en sus estudios. Además, la profesora demostró que siempre brindará todo su apoyo a sus estudiantes y no los dejará solos.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto de la profesora por demostrar su apoyo incondicional a sus pequeños alumnos y no impedir que el perrito acompañe a uno de ellos.

Su apoyo emocional

Asimismo, otros seguidores aprovecharon en resaltar que los animalitos siempre serán la mejor compañía que puede tener una persona.

"Gracias por dejarlo estar en clase con su perrito", "puro amor", "no pude contener las lágrimas de alegría", "amigo fiel", "la mejor compañía", "qué empatía de la maestra, ese peludito es su apoyo emocional, su lugar seguro", "un ángel cuidando a otro ángel", "felicitaciones maestra que ama a sus alumnos, que Dios la bendiga", "ese gesto de nobleza de la profe es porque tiene alma de niña", "esto es inspiración", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una profesora de Huánuco no dudó en brindar su apoyo a uno de sus alumnos que no atravesaba un buen momento y le permitió ingresar a su clase con su perrito.