¡Qué buena idea! Joven le pone un globo a su perrito para que no se pierda en su propia casa

En las redes sociales podemos encontrar un sinnúmero de contenido donde nuestras mascotas se convierten en los principales protagonistas. Y en esta ocasión,el dueño de un perrito tuvieron que amarrarle un globo a su pequeño cuerpo para evitar que se pierda en su propia casa.

En el mundo, existen diversas razas de perros. Algunos son muy grandes y otros llegan a medir lo mismo que la mano de un ser humano. Esta vez, el pequeño perrito tuvo que ser atendido por su dueño, quien buscó una curiosa forma para no perderlo de vista mientras se encuentren en la casa.

En el material audiovisual de 13 segundos de duración, se puede ver a un diminuto perrito que lleva amarrado a su lomo un gran globo rosado lleno de helio, el cual se mueve al compás de sus cortos pasos.

La mascota camina de un extremo a otro, luego se detiene y vuelve a andar, causando gran ternura en la persona que se encuentra grabando el video.

El video titulado 'Le tuvieron que poner un globo al perrito de mi prima para que no se perdiera en la casa de lo chiquito que está' cuenta con más de 5 millones de 'me gusta', alrededor de 29 mil comentarios, 108 mil compartidos y 33 millones de reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar a dicho contenido audiovisual, dejando divertidos y tiernos comentarios sobre el pequeño perrito y el globo atado a su cuerpo.

"El perro no está chiquito la casa está muy grande", "Te amo perrito que usa un globito para no perderse", "Un poco más y el perro sale flotando", "Pónganle otros 3 quiero ver si flota o no, por favor", "Te amo mucho, perrito chiquito", "También sirve para no pisarlo por accidente", "Se va volando", "Imagínate que se va volando como la casa en Up", "Le pones otro globo y se parece a UP", "Te amo perrito coqueto del globo para que no se pierda", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.