"¿Qué come un coreano en Perú?": Joven prueba pollo a la brasa por primera vez y reacción es viral

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Mediante un video de TikTok, un joven coreano compartió su experiencia probando por primera vez uno de los paltos caracteristicos de nuestro país: pollo a la brasa. Su reacción es tendencia en todas las plataformas digitales.

"Estoy enamorado"

A través de la plataforma china, miles de peruanos y extranjeros han compartido diversas vivencias que se han vuelto virales por la naturalidad de las acciones en las personas. Asimismo, muchos creadores de contenido han optado por hacer de la gastronomía su portal para llegar a más vistas.

En esta ocasión, un joven coreano publicó su reacción probando la gastronomía peruana y ha quedado encantado con los diferentes platillos que existen en nuestro territorio nacional. En esta ocasión, un coreano se mostró encantado con el pollo a la brasa.

El usuario de TikTok @taeru1016, mostró imágenes de su proceso al degustar de uno de los platillos más característicos de nuestra nación. Como se observa en el video, el extranjero tiene todo un ritual para comer el pollo.

"¿Le gustan el pollo a la brasa? Yo lo amo", agregó el joven coreano en el particular video viral que cuenta con más de 1000 mil reproducciones, casi 10 mil 'Me gusta', cientos de comentarios en la aplicación china.

Usuarios reaccionan

En las plataformas digitales hubieron comentarios de todo tipo: "Somos del team papa y pellejito jajaja", "OMG, por fin a alguien que le gusta el ají. Es lo más rico del mundo, como extraño mi pollito a la brasa" "Lomo saltado, ceviche, ají de gallina, salchipapa", "Yo igual, primero como la papa", "Quisiera tener un amigo coreano", fueron algunos de los mensajes.

"Si no comes las papas primero se enfrían y ya no es lo mismo", "No tienes algún amigo de 36 años busco novio", "He encontrado a mi ser amado", "No me hagan antojar", "Todo extranjero se vuelve adictivo del pollito a la brasa", "Prueba el ají rojito es deliciosos, creo que es queso con rocoto licuado es deli", "Yo voy a la pollería y lo que más cómo es la ensalada", agregaron.

Cabe resaltar que durante el 2022, el portal gastronómico Taste Atlas designó al pollo a la brasa como el 'mejor plato hecho con pollo del mundo' y pese a que este año el ranking cambió y nos encontrabamos en el Top 10, actualmente el platillo ya no figura entre los mejores de esa lista.

Sin duda, el sabor del pollo a la brasa es único, por ello, enamora a más de un comensal. En esta ocasión, un joven coreano quedó fascinado con el sabor de este platillo al probarlo por primera vez.