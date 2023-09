¿Qué jugador de Alianza les gustaría en la U? Hinchas cremas sorprenden con sus respuestas

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes donde muchos hinchas dan a conocer su pasión por el "equipo de sus amores", como en TikTok, donde varios jóvenes dieron a conocer qué jugador de Alianza Lima les gustaría ver formar parte de Universitario de Deportes.

En el material audiovisual, de solo 57 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker decide salir a las calles y pasear por el Estadio Monumental para conocer la opinión de algunos hinchas crema sobre el nivel de juego de los futbolistas que forman parte de la escuadra blanquiazul.

¿Qué aliancista les gustaría en la 'U'?

Como se recuerda, Alianza Lima y Universitario de Deportes son rivales en el fútbol local y representan uno de los mayores clásicos en el Perú, por lo cual esperan que ambos equipos tengan los mejores jugadores que los lleven a la victoria y más en el torneo Clausura, en la Liga 1, que disputan en la actualidad.

"¿Qué jugador de Alianza les gustaría en la U?", pregunta el tiktoker, a lo cual, uno de los entrevistas señala: "Un 9 como Barco", mientras que en las otras respuestas de los hinchas cremas están "Jairo Concha porque ha demostrado buenas habilidades, desempeño y rendimiento, así como Bryan Reyna".

Mientras que algunos sí deseaban jalar a un jugador de sus 'compadres', otros señalaban que no consideraban que uno de ellos sea digno de vestir la camiseta de la 'U': "Yo no traigo a nadie", comentó un merengue de forma tajante y rechazando la presencia de algún 'grone' en su equipo.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar qué otros jugadores consideraban que eran los adecuados de ver entre las filas de los merengues.

"Universitario rechazó a Barcos", "de la 'U' me traería únicamente a Ureña", "soy de Alianza, pero me traería a Ureña o Quispe", "a Barcos lo firmaría para la 'U', tiene una calidad enorme", "esos que dijeron que no traían a nadie, no saben de fútbol", "soy aliancista y me traería a Piero Quispe", "yo no traigo a nadie", "Universitario carece de delanteros", "Reyna, Concha, Barco, Reyna y Cuenva, pero en un mejor momento", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de hinchas cremas indicaban qué jugador de Alianza Lima les gustaría en la U.