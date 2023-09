"Que la suerte te acompañe": Emprendedor coloca limones en maquinita para dulces

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante el incremento del precio del limón, muchos peruanos se encuentran preocupados por ver la forma de ahorrar para poder adquirir este producto, pero todos quedaron sorprendidos por la forma en que un emprendedor vendía sus limones: ¡en una máquina expendedora!

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Daymer Limache, queda boquiabierto por ver cómo en la puerta de una de las bodegas de su barrio se encuentra una de esas famosas y populares máquinas para la venta de dulces, pero en vez de ello, en su interior se hallaban varios limones.

Mete S/1 y ten un limón

Normalmente, en estas máquinas se encuentran dulces, caramelos dentro de bolas de cristal que son obtenidas cuando se mete dinero en ellas y se gira una perilla, pero al parecer, el dueño de este peculiar negocio trata de aprovechar el momento de la crisis por adquirir un producto muy utilizado en la gastronomía nacional.

"Lo que está pasando en Perú. Mete 1 sol por cada limón", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 3 mil reproducciones en la plataforma china.

"Lo busca la NASA"

A través de la escena compartida por la cuenta de @daymer.jb, se ve que "el oro verde" como se le bautizó al limón en la actualidad por ser tan codiciado al ver que en los centros de abastos su precio bordea los 18 o 20 soles el kilo, se ven de buena calidad y jugosos, por lo cual muchos internautas no dudaron en señalar que el dueño tenga cuidado y "ponga seguridad".

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en reiterar que los peruanos tienen mucha creatividad en momento de crisis.

Sin embargo, otros usuarios esperan que "la crisis del limón" cambie y que los comerciantes no aprovechen esa situación para estafarlos, como se han evidenciado en otros videos virales en las redes sociales.

Esperan que la crisis acabe

"El premio mayor es una bolsa de limones", "peruano creativo", "¿dónde está esa máquina, lo necesito para ya hacer mi limonada personal", "hiperinflación", "limeños especiales ni se molestan, no protestan, son felices", "todo lo hacen por negocios, por ganar dinero", "y si no lo sacas pierdes tu sol", "ahora ya no son dulces, son limones", "deberíamos estar en la NASA", "en cuántos intentos se podrá sacar un limón", "cómo juegan con mis sentimientos", "estoy perdiendo plata", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook al ver cómo un emprendedor peruano puso en su negocio una máquina expendedora de ¡limones!