"Que sus cosmos sean eternos": Novia celebra su boda con música de 'Los caballeros del Zodiaco'

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas buscan que su boda sea la mejor de todas y compartir gratos momentos con sus amigos y demás familiares, como el caso de una novia que no dudó en mostrar a todos que es fan de 'Los Caballeros del Zodiaco' y escoger para su marcha nupcial el opening 'Saint Seiya'.

En el material audiovisual, de un minuto y cinco segundos de duración, compartido por la cuenta de @coroselah, se ve el preciso momento en que una pareja de novios lucen sus mejores trajes y se ven muy emocionados por dar el siguiente paso de unir sus vidas para siempre frente a Dios.

Marcha nupcial con Saint Seiya

Los novios comienzan a caminar lentamente y de pronto un par de coristas comienzan a cantar el famoso opening de uno de los animes más populares de los 90: ¡Los Caballeros del Zodiaco! ¿Por qué? La novia era la mayor fan de este clásico dibujo japonés.

"Puno. ¿Te gustaría un ingreso así?", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 3 mil reproducciones en la famosa plataforma de TikTok.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena protagonizada por una novia en Puno, que no dudó en sorprender a todos con sus gustos musicales.

Por otro lado, algunos usuarios que se llamaron otakus indicaron que esperan tener una pareja que respete sus aficiones como los animes y que no pongan impedimentos para celebrar sus bodas con temáticas similares.

Buscan una pareja como el novio

"No me tientes", "causa, ta bonito", "grande, caballero dorado de Tauro", "solamente los verdaderos caballeros lo sabemos", "nuevo sueño desbloqueado", "me casaré así soy otaku, pero me casaré con la canción de blue Bird", "ese es un caballero de bronce", "que el cosmo llene su nuevo hogar, por siempre Caballeros del Zodiaco", "así sí dan ganas de casarse", "que la unión de sus cosmos sea eterna y lleguen hasta el infinito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Varios seguidores aplaudieron al novio por apoyar a su pareja y apoyarla en celebrar su matrimonio con la canción Saint Seiya, y le brindaron mensajes de felicitaciones.

"Ese caballero está llegando al Olimpo para que su armadura sea divina", "ella es su Athena, muchas felicidades", "una genialidad", "que el poder del cosmos los acompañe", comentaron otros usuarios.

De esta manera, el clip causó furor en las redes sociales al ver cómo una pareja de novios realizaban su marcha nupcial al ritmo del opening de 'Los Caballeros del Zodiaco'.