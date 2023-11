¡Qué tal precisión! Perrito se vuelve viral tras lanzarse de una terraza y derribar a un motociclista

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en X (antes Twitter), donde un perrito fue captado volando desde la terraza de una casa justo cuando un motociclista pasaba por la calle.

Muchas personas tratan a sus mascotas como sus mejores amigos e incluso un miembro más de sus familias, a pesar de sus pequeñas travesuras que sacan más de una sonrisa.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una cámara de seguridad captó el momento en que un perro aterriza inesperadamente sobre un motociclista que transitaba por una vía, provocando su estrepitosa caída.

Todos los internautas quedaron conmocionados por la escena, al ver la precisión y el cálculo que tuvo el perro para caer sobre el hombre, quien nunca se percató del vuelo del canino, por lo cual, no dudaron en compararlo con los movimientos realizados por los luchadores mexicanos.

El joven conductor de la moto se levanta desorientado tratando de saber qué fue lo que pasó, pues todo sucedió en una fracción de segundos. Tras el acto, diversas personas se acercan a él para auxiliarlo y después retomar su camino.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en dejar entrever que el perrito "tenía algo en contra del señor".

"Se lanzó desde la tercer marquesina", "qué bárbaro Doctor Morales", "el motociclista se salvó por el caso, por poco y no la cuenta", "el mejor luchador de la AAA no exist...", "afortunadamente ninguno salió muy lastimado. El dueño responsable sale a ver al motociclista que no se pone loco", "eso ya es personal", "a lo que yo vine fue a esto", "jefe no me va a creer, me cayó un perro del cielo", "el perro: hay que innovar", "había escuchado del gato volador pero no del perro volador", "sin miedo al éxito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.