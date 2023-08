"Que te deje a ti y me aproveche a mí": Abuelita 'intenta' quitarle el novio a su nieta

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más divertidos e insólitos donde las abuelitas son las protagonistas mostrando sus actividades diarias y el gran cariño que demuestra a sus familiares. Es así como el clip subido por la cuenta de @lauraorihuela11, en la famosa plataforma de TikTok, causó furor al ver a una mujer de avanzada edad tratar de coquetear con el novio de su nieta.

"Quedó flechada"

En el material audiovisual, de 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve cómo la joven, identificada como Laura, decidió mostrar el intento de su abuelita de llamar la atención del "amor de su vida". Al momento de cuestionarla por tratar de "quitarle" a su novio, ella le respondió de forma peculiar.

"¿Quieres ligar con mi novio?, le preguntó la joven, a lo que su querida abuelita le dice: Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo, lo siento. También he sido joven", comentó la abuela, sacándole algunas carcajadas y generando alrededor de 240 mil reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

En la escena también se escucha decir a la mujer de la tercera edad: "Ya tengo novio, mira, mira, sí me ha costado poco enamorarlo", haciendo que su nieta ría. Para dejarle bien en claro que logrará hacer que el joven se quede con ella, le dice que "ría todo lo que quiera, porque más tarde podría llorar".

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y aplaudir a ambos jóvenes "por seguirle el juego" a la abuelita.

Viral en TikTok

"Aprovecha al máximo estos momentos", "lo siento, ella también ha sido joven", "quiero muchísimo a tu abuela", "las abuelas y las parejas son algo mágico", "adoro a tu abuela", "la mejor", "una abuela muy simpática", "me encanta el 'también he sido joven'", "¿tengo opción con la abuela?", "mi abuela era igual, guarda estos momentos que son irrepetibles", "flirtear", "¡Ya puedes decirle a tu abuela que si tu novio no le hace caso no sufra nada, que con lo requeteguapísima que es no le deben faltar pretendientes!", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver la hilarante escena protagonizada por una abuelita en su intento de coquetear con el novio de su nieta.