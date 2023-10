¡Quedó devastada! Mujer llora tras ser rechazada en cita de Tinder por verse mayor

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con la historia de una mujer de 37 años que conmovió a más de uno de sus seguidores de TikTok, tras llorar desconsoladamente debido a una fallida cita de Tinder, donde un hombre le dijo que no le gustaba porque parecía mayor.

Muchas veces, las citas no salen como se esperaban y genera en algunas personas traumas y decepciones amorosas que no son fáciles de superar.

La rechazaron por su edad

En el material audiovisual, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Orla, en la plataforma asiática, decidió compartir su mala experiencia vivida durante su cita en Tinder.

Orla se veía con los ojos hinchados y el rostro enrojecido, demostrando lo mucho que había llorado tras descubrir que el hombre que pensaba podría ser su "match" perfecto, resultó de lo peor, por sus palabras "hirientes".

Decepcionada de las citas

"Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 6 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

La mujer explicó que, al momento de verse en persona, el chico la rechazó tajantemente porque le parecía "mayor" para él, y por ello decidió retirarse del lugar donde se habían citado para conocerse mejor.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que trataron de brindar mensajes de apoyo a la mujer e indicarle que debería tener más amor propio y hace caso omiso a su cita, a quien calificaron como alguien inmaduro.

"No estabas en los ojos correctos", "si te pasa a los 37 ¿Qué puedo esperar yo?", "no deberías dejar que las palabras de un desconocido te afecten tanto", "es mejor sola que mal acompañada niña bonita. Ya llegará, ten fe y paciencia", "sos hermosa y joven, ¿qué más quieres? el amor llega, no se lo busca", "tú no necesitas Tinder, necesitas enamorarte de ti y verás que pronto llegará alguien que te ame como una reina", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven lloraba desconsoladamente tras una decepcionante cita en Tinder, donde la rechazaron por su edad: 37 años.