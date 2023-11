¿Quién ganará? Cuy Renato sorprende a los hinchas con pronóstico para el Perú vs. Bolivia

En una tradición que ha ganado fama y seguidores en todo el país, el cuy Renato, conocido por sus sorprendentes predicciones de los resultados de los partidos de la Selección Peruana, ha dado su veredicto para el enfrentamiento crucial contra Bolivia, por las Eliminatorias 2026.

La Blanquirroja saldrá este jueves 16 a enfrentar a 'La Verde' en el estadio Hernando Siles a las 3:00 p.m., en un intento de sumar puntos que le permitan seguir 'soñando' con lograr un cupo para ir al Mundial y alegrar a todos los hinchas que "los apoyan en las buenas y en las malas".

En el material audiovisual, de solo 51 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el cuy Renato inspecciona cuidadosamente todas las cajas dispuestas, cada una con una bandera que representa a uno de los equipos, así como otra que lleva la palabra empate.

Es así como muchos hinchas esperan que el pronóstico de este animalito sea certera para que puedan realizar sus apuestas y no perder sus ahorros.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios y memes relacionados con la predicción del cuy, mientras que algunos seguidores indican que no confían en sus resultados, ya que cometió un error en partidos anteriores.

"Ni con Messi pudieron sus amarres", "empatan, pero Perú gana", "primer gol de Bolivia después de Perú, así empatan", "yo creo que no quería arriesgarse", "no Renato, otra vez elige, jajaja, tiene que ganar Perú o te hacemos un picante de Renato", "ya no confío en el cuy", "todo mi CTS al empate entonces", "Bolivia los golea", "empatan 0-0", "cuy Renato ya vas fallando más de una vez, si esta más fallas te hacemos cuy Renato al horno", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.