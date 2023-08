¿Quién ganó? Peruana y venezolana muestran sus diferencias en el trato al cliente

09/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha convertido en una plataforma donde distintas empresas e instituciones pueden encontrar una nueva forma de atraer clientes y enseñar cómo es el trato que reciben por parte de su personal, tal como nos los muestra un video que ha causado gran revuelo en redes sociales.

Diferencias de trato de meseras

En el video compartido por la cuenta de @realschicken, de 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que dos jóvenes meseras de nacionalidad peruana y venezolana comparten las diferencias del trato al cliente en su centro de trabajo, resaltando sus habilidades para convencer a adquirir sus platos de comida.

"Diferencias de meseras", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado sumar más de un millón de reproducciones, casi 44 mil 'me gusta' y cientos de interacciones en la plataforma china.

La mesera peruana comenzó a señalar que ellas atienden cordialmente y amablemente, mientras que la joven venezolana no se quedó atrás y expresó que nunca falta "mi amor" al momento de dirigirse a sus clientes, aunque a veces no es bien recibido por algunas personas, tal como expresaron también algunos internautas en sus comentarios.

Video viral

Luego, ambas mujeres comentaron que se llevan bien con el resto de los trabajadores del lugar y lo demuestran con un señor llamado Ramiro, quien cautivó a cientos de seguidores por su reacción ante la solicitud de la mesera peruana.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena.

"Yo soy venezolana y atiendo al público y me quité del vocabulario el 'mi amor', pues se presta a confusiones", "pobre señor Ramiro, se asustó", "jajaja las venezolanas son más extrovertidas y amorosas", "a mí también me dicen 'mi amor' y me siento amada", "el señor Ramiro: 'no me pagan lo suficiente'", "yo soy venezolana y no digo 'mi amor'", "el señor Ramiro merece un aumento, casi le da un infarto jajaja", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip causó gran revuelo en las redes sociales convirtiéndose en uno de los más vistos por los usuarios de la plataforma china al conocer las diferencias que existen en los tratos de dos meseras de nacionalidades distintas al momento de atender a sus clientes.