"¿Quién le fue con el chisme?": Padre encuentra a su hija en un hotel

El video compartido por la cuenta de @dogtony1, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre se encuentra resondrando a su hija, luego de encontrarla en un hotel.

Padre saca a su hija del hotel

En el material audiovisual, de 20 segundos de duración y que fue dividido en tres partes, se ve el preciso momento en que un hombre, acompañado de su esposa, se encuentra muy molesto y no deja de reclamarle a su hija, quien al parecer es menor de edad, por enterarse de que estaba en un hotel con su enamorado.

El señor se encontraba primero, sorprendido, por ver que su hija le mintió para verse a escondidas con su novio y en el lugar menos pensado: ¡un hotel! Sin miedo y vergüenza del qué dirán, el padre comenzó a indicarle que su plan era un completo error y que le podría traer graves consecuencias a tan temprana edad.

"No te salvas, no te salvas", se escucha reclamar al padre furioso por los actos de su hija, quien creía siempre sería "la niña de sus ojos", pero que de pronto lo dejó sorprendido. La escena fue grabada por una vecina que quedó impactada con la escena y decidió compartirlo con sus seguidores en la plataforma china.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar al padre por resondrar a su hija. Además, otros usuarios señalaron que esperaban que la menor aprendiera la lección y midiera las consecuencias de sus actos.

Video con miles de interacciones

"Lo que me pregunto es que como lo supieron sus padres", "eso es normal a su edad debe haber comunicación e información de educación sexual en la familia", "eso saben por qué pasa porque no hay comunicación entre padre e hijas o hijos, sorry, pero la verdad", "en mis tiempos me sacaban de las maquinitas", "cómo que ellos son santos como que nunca hicieron eso", "como dicen muchos dejen que disfrute su intimidad de todas formas si sale con su bendición que ella misma se haga cargo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó polémica y controversia también en redes sociales por ver cómo un padre resondraba a su hija tras verla entrar a un hotel.