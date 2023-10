¿Quiénes no pueden tomar ayahuasca? Joven sorprende a todos con su respuesta

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven peruana se volvió tendencia en las redes sociales al revelar quiénes son las personas que deberían evitar tomar el ayahuasca, una bebida típica y usada en distintos rituales y ceremonias, así como medicina natural en el interior del país.

En el material audiovisual, de cinco minutos y nueve segundos, compartido en TikTok, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Andrea, no dudó en responder una de las preguntas que le realizó uno de sus seguidores en esta plataforma asiática que ha ganado gran popularidad a nivel internacional.

Da consejos sobre tomar Ayahuasca

"¿Quiénes no deben tomar su huasca, porfa", se lee en el clip. A lo cual la joven tuvo una peculiar respuesta que dejó asombrado a más de uno.

"Me sorprende un poco cuando dicen que personas con problemas psiquiátricos, personas hipertensas o personas que sufren del corazón no pueden tomar. Si la ayahuasca es medicina integral que ayuda al cuerpo a reparar cualquier enfermedad ¿Cuál sería la gracia de que solo personas saludables la tomen? No tendría sentido", se le escucha decir en el video, que logró miles de interacciones.

¿Ayahuasca es medicina integral?

Luego, comenzó a detallar que aquellos que no tiene problemas de salud tan fuertes, podrían tomar el ayahuasca, variando la cantidad.

"Lo que sí varía es la cantidad que se toma por ceremonia. Una persona que no toma ansiolíticos, que no tiene problemas del corazón, que no tiene hipertensión, que no tiene ninguna enfermedad crónica no va a tomar lo mismo que una persona que es saludable", expresó.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por los consejos que brinda la joven en su red social.

"Es que sí la ayahuasca cura muchas enfermedades, entonces se acaba la farma industria y se acaba el negocio", "lo tomé por un mes y realmente no sentí ningún cambio sustancial", "la ayahuasca es para todos, pero no todos somos para la ayahuasca", "mejor es el San Pedro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran furor y opiniones divididas en las redes sociales, por lo que fue compartido en otras plataformas como Facebook, al conocer las revelaciones de una joven peruana sobre quiénes deben evitar la ayahuasca.