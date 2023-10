"Rapero de día, estudiante de noche": Joven sorprende a usuarios con sus facetas en la vida

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como en todo en la vida ser multifacético tiene sus grandes logros. Un joven sorprendió a los usuarios de la plataforma china al mostrar sus dos facetas en la vida: rapero de día y estudiante universitario de noche.

El clip viral titulado: "Luchen por sus sueños" le pertenece a la cuenta @jairsilva13u y nos presenta los roles que desempeña un muchacho en su día a día.

Como parte de un reto viral en TikTok: "Dos personalidades viven en mí", un chico no dudó en mostrar su desenvolvimiento diario, para ello hizo gala de sus habilidades para cantar rap en los buses de transporte público, dinero con el que puede costearse sus estudios universitarios en una institución privada.

Y por otro lado, en la noche se le observa realizando una exposición, sobre algún tema en específico, dentro de un aula de su casa de estudios, demostrando así su lado académico.

Como se puede visualizar, en las imágenes compartidas, al joven se le ve bien en horas de la noche, pese a su ajetreado día, por lo que se puede intuir que todo lo que hace le gusta y se siente bien con lo que está haciendo. Además, de demostrarse a sí mismo que puede manejar varios aspectos de su vida sin ningún problema.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 18.7 mil me encantas, 719 comentarios y 464 guardados.

Los cibernautas no dejaron de apoyar la iniciativa y empuje del chico que día a día se reinventa para salir adelante: "Admiración, sigue así", "lo más lindo que pude ver hoy, superación", "claro ejemplo de no juzgar por las apariencias", "no eres mi sangre, pero como enorgulleces hermano", "ahora si voy a colaborar, había veces que pensaba que era para su vicio, pero viéndote hasta un abrazo te doy por ser un luchador y guerrero", "personas así valen la pena, sigue para adelante", "el orgullo que siento por este joven, nunca dejes de luchar, grandes cosas llegarán a ti", "apoyando la cultura HH desde los micros", "eso es ser resiliente", "felicidades, sigue así y llegarás muy lejos", "este muchacho sí se quiere superar, felicidades".

De esta manera, un joven realizó un reto viral de TikTok y mostró las dos personalidades que viven en él: rapero de día y estudiante universitario de noche, lo cual, generó el apoyo de los cibernautas al seguir luchando por sus sueños.