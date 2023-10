Rata causa sensación al escaparse de barrendera: "Huyendo de las escobas"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho insólito inundó las redes. Ese es el caso de una mujer barrendera en México quien al encontrarse haciendo su trabajo, se le escapó una rata que aparentemente estaba muerta en la mitad de la pista. Su reacción se hizo viral.

El clip viral le pertenece a la cuenta @duetos101 y nos muestra un hecho inusual donde una mujer que se encontraba realizando sus labores de limpieza se vio impedida, porque cuando se disponía a recoger al 'animal muerto' se dio con la sorpresa de que estuvo vivo.

En México, una situación poco común se dio en una avenida muy concurrida. Y es que la limpieza y el ornato de la ciudad es una ardua tarea que ayudan en la preservación de los espacios públicos.

La labor ejercida por el personal de limpieza es sustancial para mantener la asepsia de las principales calles de la zona, por lo que es común verlo barriendo en cualquier momento del día.

En una fecha cualquiera, una señora se encontraba con sus implementos de trabajo dispuesta a realizar su trabajo como de costumbre cuando vio al centro de la pista de una gran avenida a un animal aparente muerto, por su estado de quietud.

Sin embargo, grande fue su sorpresa que cuando se acercó para recogerlo, con la escoba y un recipiente, la rata saltó rápidamente, burlándose de la persecución de la barrendera.

Este video capturó poderosamente la atención de muchos cibernautas quienes no dejaron de comentar ese momento.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto no tardó en viralizarse y hasta el momento cuenta con 406.2 mil me encantas, 2 464 comentarios y 23.1 mil guardados.

Los cibernautas respondieron de manera creativa y ocurrente ante lo visto: "Corren a la misma velocidad", "el que grabó 10/10", "ya no sé qué me da más risa, como corre o la canción", "péreme señora sigo vivo", "imagínense vivir en Suiza y perderte esto", "mi primera chamba", "órale pues si todavía estoy viva", "ya no se puede dormir en paz", "se mete al chifa, los dueños :)", "hoy no mi señora", "ela levando a jantar (ella llevando la cena)", "es Keiko".

Un comentario agradecía la labor de la barrendera: "Mis respetos y admiración a la gente de limpieza".

De esta manera, una rata se hizo viral al escapársele a una barrendera en una avenida principal de México. Los cibernautas no dudaron en lanzar sus más ocurrentes comentarios.