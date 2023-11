Recolectores de basura acuden al funeral del niño que siempre los saludaba: "Se nos fue un ángel"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un grupo de trabajadores como recolectores de basura, en Cúcuta, Colombia, no fueron ajenos a la triste partida de Mateo, un pequeño niño, que siempre los saludaba cada vez que pasaban por su casa.

Muchas personas que se dedican a la limpieza en una comunidad pasan desapercibidos, pero aún existen personas que muestran su agradecimiento por su arduo trabajo, con pequeños detalles como un saludo, así como lo demostraba a diario este menor que los recibía con una gran sonrisa, pero ahora se encuentra en el cielo.

En el material audiovisual, de solo 35 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la madre de Mateo compartió su pesar en la plataforma china, recordando los mejores momentos que vivió al lado de su pequeño y en especial, resaltando lo buen educado que era y el trato que daba a "sus amigos de limpieza".

La madre se encontraba completamente destrozada por la repentina pérdida de su bebé, por lo cual el grupo de trabajadores decidió acudir al velorio, luciendo el traje que Mateo siempre los vio usar y llevando globos en colores azul y blanco como muestra de afecto.

"Mi amor hermoso, siempre esperando a sus amigos para saludarlos y ahora ellos te saludan y se despiden de ti, nunca lo voy a poder superar, mi mono hermoso, mi papichulo, te amo mucho y te extraño, todavía no lo creo, por qué Dios mío", se lee en la breve descripción realizada por la madre en el clip, logrando miles de interacciones y 37 millones 800 mil reacciones.

A pesar de que se desconocen las causas de la muerte del pequeño, se deja entrever que pudo ser debido a una gran llanta que cayó sobre él.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar apoyo emocional hacia la madre y dedicarle un mensaje de condolencias y agradecimiento hacia los trabajadores por su empatía en una tragedia como esta.

"Muchas fuerzas para todos los familiares de Mateo. Que descanse en paz ese bebé hermoso", "qué detalle, los muchachos recolectores asistirán acompañar a ese bebé que Dios ocupaba su angelito que en paz descanse", "mami tranquila, estoy en un lugar mejor", "ay, se me metió una casa al ojo", "estaba con una sonrisa al ver al pequeño saludando a los trabajadores y de repente ver su ataúd, me heló la sangre y me puse a llorar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.